EQS-News: FUCHS schließt die Übernahme der LUBCON-Gruppe, einem Hersteller von Hochleistungs-Spezialschmierstoffen, erfolgreich ab

FUCHS schließt die Übernahme der LUBCON-Gruppe, einem Hersteller von Hochleistungs-Spezialschmierstoffen, erfolgreich ab

Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat am 22. April 2024 eine Vereinbarung über den Erwerb der international tätigen LUBCON-Gruppe unterzeichnet. Das familiengeführte deutsche Unternehmen mit Hauptsitz in Maintal, Hessen, verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Fetten, Ölen und Pasten. Die hochwertigen Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen wie der Bahn-, Wälzlager-, Papier-, Textil-, Lebensmittel-, Pharma- und Windindustrie eingesetzt.

Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen wurde die Übernahme heute abgeschlossen. Die Übernahme der LUBCON-Gruppe bietet eine bedeutende Chance für die zukünftige Entwicklung und die globale Wettbewerbsfähigkeit. Der Erwerb bringt ein Team hochqualifizierter Mitarbeitender mit umfassendem technologischem Know-how sowie eine Erweiterung des Produktportfolios, insbesondere im Bereich der Industrieschmierstoffe und Schmierfette, mit. Dies stärkt die bestehenden Schlüsselmärkte und ermöglicht das Vordringen in neue Absatzmärkte. Diese strategische Entscheidung wird die Position der FUCHS-Gruppe als führender Anbieter in der Branche weiter festigen. Das Unternehmen wird weiterhin von seinem Standort in Maintal, Hessen, aus tätig sein.

Die LUBCON-Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von ca. 40 Mio. EUR mit 13 operativen Gesellschaften, fünf Produktionsstandorten und über 200 Mitarbeitenden.

Mannheim, 26. Juli 2024

Mannheim, 26. Juli 2024

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Pressemitteilung vom 22.4.2024:FUCHS erwirbt Hersteller für Hochleistungs-Spezialschmierstoffe

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/



Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

(v.l.) Stefan Fuchs, Heiko Engelke (LUBCON), Hedy Engelke (LUBCON), Dr. Ralph Rheinboldt

Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS SE

