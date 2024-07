Vandalismus stört Frankreichs Zugverkehr vor Olympia-Eröffnung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt und einige der wichtigsten Verbindungen erheblich gestört.

Brandstifter hätten gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Zwischenfälle hätten sich in der Nacht ereignet. Betroffen von den Ausfällen ist auch der Eurostar, der London unter dem Ärmelkanal hindurch mit dem Kontinent verbindet. Züge von und nach Paris würden umgeleitet, teilte die Zuggesellschaft Eurostar mit. Die Verspätung betrage 90 Minuten. Mehrere Züge seien abgesagt worden.

Sportministerin Amelie Oudea-Castera verurteilte den Vandalismus. "Das ist absolut entsetzlich", sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. "Die Spiele ins Visier zu nehmen, heißt, Frankreich ins Visier zu nehmen."

Am Abend werden die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Zur Feier, die nicht wie üblich in einem Stadion, sondern auf der Seine stattfindet, werden 160 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Etwa 7000 Sportlerinnen und Sportler sollen auf 85 Booten sechs Kilometer den Fluß entlang fahren. Die Sicherheitsvorkehrungen in Paris sind hoch, rund um die Seine ist eine Zone mit hohen Metallzäunen abgeriegelt. Der Luftraum über der Stadt und ihrer Umgebung ist am Abend für mehrere Stunden gesperrt. Die Olympischen Spiele dauern bis zum 11. August.

(Bericht von Marine Strauss, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)