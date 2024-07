AKTIE IM FOKUS: Aixtron an der MDax-Spitze - Hochstufung - Aufsichtsrat kauft zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aixtron haben am Montag ihre Tagesgewinne deutlich ausgebaut und sich an die Spitze des MDax gesetzt. Zuletzt betrug das Plus gut vier Prozent auf 21,38 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte gab leicht nach.

Den jüngsten Schub für die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters brachte die Nachricht, dass mit Frits Jurgen van Hout ein Mitglied des Aufsichtsrates gut 100.000 Aktien von Aixtron gekauft hat.

Bereits im frühen Handel hatte für gute Laune gesorgt, dass Exane BNP Paribas die Anteilsscheine auf "Neutral" hochgestuft hatte. Insofern rechnet die französische Investmentbank nun damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten im Gleichklang mit dem Sektor entwickeln werden./la/jha/