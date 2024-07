AKTIE IM FOKUS: Takkt machen Boden gut - LBBW: Kann Ziele erreichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Takkt haben sich am Montag den dritten Börsentag in Folge erholt. Mit einem Plus von gut 7 Prozent auf 10,82 Euro summierte sich der Gewinn seit Donnerstag auf 16 Prozent. Damit haben die Papiere des Büromöbelhändlers einen Großteil des Kurseinbruchs von vor einer Woche wettgemacht.

Das Unternehmen hatte jüngst die Erwartungen an das laufende Jahr gesenkt. Daraufhin war der Kurs um fast 20 Prozent abgesackt auf den tiefsten Stand seit September 2022.

"Wir sind zuversichtlich, dass Takkt im Zuge einer konjunkturellen Belebung die angestrebten Zielgrößen erreichen kann", schrieb Analyst Thomas Hofmann von der Landesbank LBBW mit Blick auf die gesenkten Prognosen. Er reduzierte das Kursziel von 11 auf 9,75 Euro und riet weiter zum Halten der Aktien. Für diese sprächen trotz des aktuellen konjunkturellen Gegenwinds die Kostendisziplin, ein starker Mittelzufluss und sehr solide Bilanzkennziffern./bek/jha/