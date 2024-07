Medien - Linksextremist wegen Anschlägen auf französische Bahn festgenommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Stellt richtig, dass der Innenminister Medienberichte über eine Festnahme bei einem Online-Netzwerk weitergeleitet und er nicht selbst eine Festnahme verkündet hat.)

Paris (Reuters) - Die französischen Behörden haben Medienberichten zufolge einen Linksextremisten wegen der Anschläge auf das Schnellzugnetz am Tag der Olympia-Eröffnung festgenommen.

Innenminister Gerald Darmanin teilte diese Medienberichte am Montag über sein Benutzerkonto bei einem Online-Netzwerk. Die Regierung hat bislang noch keine Festnahme in diesem Zusammenhang öffentlich mitgeteilt. Am Freitag waren durch Brandanschläge auf das französische Bahnnetz kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken lahmgelegt worden.

(Bericht von Jean-Michel Belot, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)