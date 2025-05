Arbeitsmarkt schlägt Erwartungen | Apple und Amazon werden verteidigt

*



Die Wall Street profitiert zum Wochenausklang von den erneut soliden Arbeitsmarktdaten. Es wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet, und die Arbeitslosenrate blieb mit 4,2% konstant. Was die Berichtssaison betrifft, fällt die Reaktion einzelner Aktien überwiegend negativ aus. Block, Atlassian, Roku und AIRBNB stehen besonders unter Druck. Apple und Amazon können sich nach den hier und da enttäuschenden Punkten vergleichsweise gut halten. Die Aktien von Reddit starten nach soliden Zahlen und Aussichten freundlich in den Tag. Nach dem gestrigen Earnings-Call hat die Aktie einen wesentlichen Teil der Rallye allerdings abgegeben.



00:00 Positiven Arbeitsmarktdaten | Lohninflation verliert an Dynamik

02:13 Themenausblick |

04:03 Apple: Ertrag und Umsätze besser als erwartet | Analysten positiv

08:09 Amazon: nur Web Service verfehlt Erwartungen minimal | Analysten zufrieden

12:29 Airbnb: Kursziele sinken, an Jahresprognose wird festgehalten | Analysten

14:34 Reddit: deutlich im Plus

15:33 Go Daddy | Block | Chevron | Exxon | Wendy’s

18:28 Analysten zu McDonald’s

19:29 Twilio | Roku | Live Nation

20:09 Meldungen: Tesla | Uber | Weymo | Nvidia | Huawei | Delta Air

22:06 Pharma/MedicAid

22:58 Ausblick nächste Woche

24:00 Handelspolitik: China verhandlungsbereit | US Staatsanleihen werden eingebracht

26:28 Rückblick diese Woche



