Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delignit AG - von Montega AG 30.07.2024 / 12:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Initiation of coverage Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2024 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Aus gutem Holz geschnitzt - Wie Delignit Nachhaltigkeit und Innovation vereint Delignit ist ein weltweit führender Holzwerkstoff-Hersteller von Laderaumschutzsystemen für leichte Nutzfahrzeuge (LCVs), Caravan-Interior und anderen Anwendungen in angrenzenden Märkten. Seit dem IPO im Jahr 2007 überzeugte das Unternehmen mit meist zweistelligen Wachstumsraten, wobei nur während der Finanzkrise 2008/09 und dem Beginn der Coronakrise Umsatzrückgänge verzeichnet wurden. Dies ist das Resultat einer stetigen Ausweitung des Produktportfolios sowie der Kombination aus Material- und Prozesskompetenz im ältesten existierenden Sperrholzwerk der Welt. Der Konzern adressiert mit seinen Produkten den Wachstumsmarkt der nachhaltigen Symstemlösungen insbesondere im Automotive-Segment. Bedingt durch das wachsende Interesse am eigenen CO2-Fußabdruck bei Unternehmen und Verbrauchern erwartet Marktforschungsinstitut IndustryARC eine CAGR von 10,2% bis zum Jahr 2027. Neben den ökologischen Aspekten weist der auf Buchenholz basierende Delignit-Werkstoff gegenüber anderen Materialien überlegene mechanische Fähigkeiten (Robustheit, Langlebigkeit) mit einer hohen Ästhetik aus. Delignit deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffbeschaffung bis zum fertigen, auf den Kunden zugeschnittenen Endprodukt ab. Dadurch weist das Unternehmen Skalenvorteile gegenüber kleineren Konkurrenten sowie Kosteneffizienz und Qualitätsvorteile gegenüber Systemanbietern von vergleichbaren Kunststoff- oder Aluminiumprodukten aus. Die hohe Wettbewerbsqualität wird durch das Vertrauen der beiden Automobil-Großkunden (Umsatzanteil 2023: 74,4%) widergespiegelt, die langfristige Verträge mit Delignit als Single-Source-Supplier abschließen und die Zusammenarbeit durch Erweiterungsaufträge regelmäßig ausbauen. Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand einen Umsatzrückgang i.H.v. 7,1% bis 12,9%, der v.a. auf die schwachen Abrufraten des größten Caravan-Kunden sowie die anhaltend schwache europäische Wirtschaft zurückzuführen ist. In den beiden Folgejahren prognostizieren wir eine deutliche Erholung mit zweistelligen Top Line-Steigerungen, die sowohl auf einer konjunkturellen Erholung als auch bereits abgeschlossenen Erweiterungsaufträgen basieren. Mit einer Investitionsoffensive plant Delignit die eigenen Kapazitäten mittelfristig auszubauen und weitere Produktionseffizienzen zu realisieren, um das mittelfristige Margenziel (10%-EBITDA-Marge) zu erreichen. Wir positionieren uns für das laufende Jahr innerhalb der Top Line und Bottom LineGuidance und rechnen anschließend mit einer umsatzseitigen CAGR von 12,5% bis 2027 sowie einer Ausweitung der EBITDA-Marge auf 9,8%. Aufgrund der CAPEX-Planung erwarten wir jedoch erst ab 2026 wieder positive Free Cashflows, was jedoch angesichts der hohen Liquidität kein Problem darstellen sollte. Fazit: Delignit befindet sich aktuell in einem Übergangsjahr, das jedoch nicht die starken langfristigen Aussichten überblenden sollte. Die finanzielle Ausgangsbasis gepaart mit einem starken Produktportfolio dürfte zukünftig zu zweistelligen Wachstumsraten und einer hohen einstelligen EBITDA-Marge führen, sodass die Bewertung eines EV/EBIT 2025e von 5,6 attraktiv erscheint. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 7,50 EUR in unsere Coverage auf. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30323.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de