Gute Nachrichten aus Chip-Branche hellen Stimmung auf

Die zuletzt gebeutelten Aktien der Halbleiterbranche haben am Mittwoch wieder etwas Rückwind erhalten. Grund waren hoffnungsvolle Signale für das China-Geschäft des Zulieferers ASML sowie starke Geschäftszahlen von Samsung Electronics und AMD . Sie hellten die eingetrübte Stimmung wieder etwas auf.

Am deutschen Aktienmarkt schlug sich das in Kursgewinnen von Infineon und Elmos Semiconductor nieder, die um 2 beziehungsweise 1,4 Prozent zulegten. Die Papiere des Optoelektronik-Spezialisten Aixtron gewannen 1,4 Prozent, die des Mikroprozess-Anbieters Süss Microtec sogar 4,5 Prozent. In Paris verzeichneten STMicro Kursgewinne von 1,7 Prozent.

Mit Samsung hat ein Branchenriese den Nettogewinn so stark gesteigert wie zuletzt 2010. Zudem wollen die Südkoreaner den Absatz von Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz verdoppeln. Das ließ den Aktienkurs an der Börse von Seoul um 3,6 Prozent anziehen. Es war der größte Tagesgewinn der Aktie seit Anfang Juni.

An der Amsterdamer Börse zogen ASML um 6,3 Prozent an. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass die USA Chipindustrieausrüster aus den Niederlanden, Japan und Südkorea von einer nächsten Runde von Exportbeschränkungen nach China ausnehmen wollen. Die Sorge um Handelsrestriktionen in der globalen Chip-Branche hatte die Kurse zuletzt stark belastet.

Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatte mit AMD ein weiteres Halbleiterschwergewicht mit seiner Quartalsbilanz überzeugt. Am Mittwoch schnellte der Kurs im vorbörslichen Handel um 9 Prozent nach oben. Das Unternehmen will den Anteil von Chips für die Künstliche Intelligenz kräftig erhöhen.