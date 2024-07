EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: Veränderung der Prognose für 2024 aufgrund von Anpassungen im Vorjahresabschluss - Ergebnis vor Steuern der AG steigt im ersten Halbjahr 2024 auf +8,5 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

UmweltBank Aktiengesellschaft: Veränderung der Prognose für 2024 aufgrund von Anpassungen im Vorjahresabschluss - Ergebnis vor Steuern der AG steigt im ersten Halbjahr 2024 auf +8,5 Mio. Euro



31.07.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zur Entlastung der Kapitalquote wurden im ersten Quartal 2024 Wertpapiere aus dem Eigenbestand veräußert. Im Rahmen einer Überprüfung der Bilanzierungsansätze der UmweltBank AG durch den Wirtschaftsprüfer war in Folge ein veränderter Bewertungsansatz für die veräußerten Wertpapiere in der Bilanz 2023 zu berücksichtigen. Der im Jahr 2023 noch zu berücksichtigende Bewertungsbedarf in Höhe von rund 10 Mio. Euro wurde durch Auflösungen bestehender Reserven vollständig kompensiert. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 0,7 Mio. Euro bleibt aufgrund der Auflösung von Reserven annähernd unverändert.

Aufgrund der im Vorjahr zu berücksichtigenden Bewertungseffekte in Höhe von rund 10 Mio. Euro verbessert sich die Prognose der UmweltBank AG für das laufende Geschäftsjahr 2024 um +10 Mio. Euro. Der Vorstand erwartet nunmehr ein Ergebnis vor Steuern zwischen minus 5 Mio. Euro und minus 10 Mio. Euro (bisher: minus 15 Mio. Euro bis minus 20 Mio. Euro). Es ist unverändert geplant, durch Auflösung von Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken für 2024 einen positiven Jahresüberschuss auszuweisen.

Das untestierte Ergebnis vor Steuern der UmweltBank AG wird im ersten Halbjahr 2024 bei +8,5 Mio. Euro liegen, unter anderem konnte die Bank auch von positiven Realisierungsergebnissen aus Beteiligungsveräußerungen profitieren.

Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher

Kontakt:

UmweltBank AG

Thorsten Boiger - Vorstandsstab

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1004

Fax: 0911 / 5308 - 109

E-Mail: vorstand@umweltbank.de

www.umweltbank.de

