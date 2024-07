EQS-News: CompuGroup Medical gewinnt Digitalisierungsexperten Ulf Hönick für Apothekengeschäft

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CompuGroup Medical gewinnt Digitalisierungsexperten Ulf Hönick für Apothekengeschäft



31.07.2024 / 10:51 CET/CEST

CompuGroup Medical gewinnt Digitalisierungsexperten Ulf Hönick für Apothekengeschäft

Koblenz – CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat erneut einen erfahrenen Gesundheitsexperten gewonnen. Zum 1. August übernimmt Ulf Hönick die Geschäftsführung der CGM Lauer. Ulf Hönick hat über die vergangenen Jahre die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland an zentralen Positionen begleitet, maßgeblich geprägt und erfolgreich vorangetrieben. Als CEO bei Noventi Digital war er unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle für den Apothekenmarkt zuständig und verfügt über umfassende Managementerfahrung im E-Health-Bereich. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Emanuele Mugnani, Geschäftsführender Direktor Ambulatory Information Systems Europe.

„Ulf Hönick ist ein Telematikinfrastruktur-Experte der ersten Stunde und verfügt über jahrelange Erfahrung als Manager im Gesundheitssystem. Mit seiner großen Expertise in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung sowie Projektportfoliomanagement und Produktentwicklung wird er ein großer Aktivposten dabei sein, die Erfolgsgeschichte von CGM Lauer fortzuschreiben. Unser Anspruch ist ganz klar: Apotheken mit den besten Lösungen und dem besten Service zu unterstützen und dadurch das Gesundheitssystem insgesamt zu verbessern“, sagt Emanuele Mugnani.

Ulf Hönick (54) war zuletzt mit seiner eigenen Unternehmensberatung für digitale Gesundheitsthemen am Markt, nachdem er zuvor mehr als fünf Jahre bei der Noventi Group tätig war, zum einen als CEO der Noventi Digital GmbH und zum anderen als Director Digital Health bei der Noventi SE. Zuvor war der studierte Diplom-Ingenieur Elektrotechnik unter anderem COO/Gesamtprojektleiter bei der gematik in Berlin und dabei maßgeblich an der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und dem Aufbau der Telematikinfrastruktur in Deutschland beteiligt. Davor war er lange Jahre unter anderem für VeriFone, Siemens Healthcare und Infineon Technologies in leitender Funktion tätig.

