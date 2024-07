EQS-News: Jörg Peters übernimmt die Leitung der Investor Relations der Amadeus Fire Group

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Personalie

Jörg Peters übernimmt die Leitung der Investor Relations der Amadeus Fire Group



31.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Jörg Peters verstärkt zum Oktober 2024 die Amadeus Fire Group als Leiter der Investor Relations.

Er war zuletzt als Leiter der Konzernkommunikation & Investor Relations bei der Encavis AG tätig.

Seine Aufgaben umfassen die Weiterentwicklung unserer Equity Story sowie die Nachhaltigkeitspositionierung von Amadeus Fire als profitabler Wachstumswert und das Unternehmen für Personaldienstleistungen und Weiterbildung im Kapitalmarkt.

Der erfahrene IR-Experte war in seiner beruflichen Laufbahn verantwortlich für Börsengänge, Kapitalerhöhungen, Dual Listings, internationale Aktien- und Anleiheemissionen und M&A – vor und nach dem Börsenlisting – mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung als Leiter verschiedener IR-Abteilungen von DAX-Unternehmen wie der BMW Group, der mg technologies sowie der GfK und Hapag-Lloyd. Er diente als hochspezialisierter und unabhängiger IR-Berater für Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation als Interimsmanager in zahlreichen kleineren und mittelständischen Unternehmen.

Neben seiner kaufmännischen Laufbahn war Jörg Peters in den vergangenen 30 Jahren unter anderem Präsident und Vorstandsmitglied des Deutschen Investor Relations Verbands (DIRK). Seit 2005 ist er zudem als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management in der Weiterbildung der nächsten Generation der Certified Investor Relations Officer (CIRO), initiiert vom DIRK, tätig.

Ebenso ist er Mitglied des C.I.R.A. (Cercle Investor Relations Austria) und der DVFA, der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management.

AMADEUS FIRE AG

