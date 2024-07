Scharfe Erholung seit gestern Abend | Ergebnisse fachen Tech an.

Die meisten Quartalszahlen fallen seit gestern Abend solide aus, mit den Aktien von AMD, Ariste Networks, DuPont, Electronic Arts, First Solar, Qorvo, Starbucks, Match, Mondelez und Norwegian Cruise teils deutlich im Plus. Negative Reaktionen auf Quartalszahlen sehen wir bei Altria, GE Healthcare, Microsoft, Pinterest und Marriott. Heute steht außerdem die US-Notenbank im Fokus. Um 20 Uhr dürfte Powell den Zins unverändert lassen. In der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr dürfte der Chef der FED aber deutlich signalisieren, dass die Zinswende im September kommen wird.



