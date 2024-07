Technische Panne legt Handel an Schweizer Börse wiederholt lahm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Handel an der Schweizer Börse ist am Mittwoch wegen technischer Probleme wiederholt angehalten worden.

"Aufgrund anhaltender technischer Probleme wurde der Handel bis auf weiteres wieder eingestellt", teilte der Börsenbetreiber SIX mit, kurz nachdem der Börsenhandel um 11.30 Uhr MESZ wieder aufgenommen worden war, nachdem er um 10.00 Uhr gestoppt worden war. "Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

Ein SIX-Sprecher sagte, dass es sich um ein internes Problem des Börsenbetreibers im Zusammenhang mit der Verbreitung von Indizes und Marktdaten-Feeds handelt. "Das Problem ist noch nicht gelöst und wir haben beschlossen, den Handel bis auf weiteres einzustellen." Es werde daran gearbeitet, die Ursache der Panne zu ermitteln. Vom Handelsstopp betroffen seien Aktien, Anleihen, Derivate, börsennotierte Produkte und Fonds.

Die Schweizer Börse gehört mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Billionen Franken zu den größten Aktienmärkten in Europa. An ihr werden die Aktien von global tätigen Konzernen wie etwa dem Nahrungsmittel-Weltmarktführer Nestle, den Pharmariesen Novartis und Roche oder der Großbank UBS gehandelt. Die SIX betreibt auch die spanische Börse in Madrid. Dort gab es ebenfalls Datenprobleme, der Handel lief einem Sprecher zufolge aber normal.

