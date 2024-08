ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Heidelberg Materials auf 'Neutral' - Ziel 109 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Heidelberg Materials von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 109 Euro gesenkt. Analyst Pierre de Fraguier sieht beim Baustoffkonzern laut seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar Anzeichen für abnehmende Ergebnisdynamik. Zudem gebe es Risiken für die Profitabilität. Er kappte seine Schätzungen nach dem Bericht zum zweiten Quartal bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent für das operative Ebitda und um 5 Prozent für das Ergebnis je Aktie (EPS)./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 05:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------