Chipunternehmen Elmos bestätigt Prognose nach Gewinnanstieg

DORTMUND (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos hat im zweiten Quartal trotz eines schwierigen Marktumfeldes zugelegt. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 142 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um 5,2 Prozent auf 35,9 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieben mit 24,3 Millionen Euro 5,9 Prozent mehr. Die Jahresprognose bestätigte Elmos./nas/ngu