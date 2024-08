Dax zur Eröffnung wenig verändert erwartet - BoE und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten.

Am Mittwoch hatte er ein halbes Prozent fester bei 18.508,65 Punkten geschlossen. Steigende Kurse im Chipsektor hatten die Börsen rund um den Globus ins Plus gehievt. Die US-Notenbank Fed hatte den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Zugleich verwies sie auf Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel, was die Hoffnungen der Börsianer auf eine Zinssenkung im September nährte.

Am Donnerstag blicken die Finanzmärkte auf die Sitzung der Notenbank in London. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass der Leitzins um einen Viertelpunkt auf 5,0 Prozent gesenkt wird. Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Bilanzen von VW und BMW. Aus den USA stehen die Quartalsergebnisse weiterer US-Technologiegiganten wie Amazon, Apple und Intel an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 18.508,65

Dax-Future 18.601,00

EuroStoxx50 4.872,94

EuroStoxx50-Future 4.898,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 40.842,79 +0,2%

Nasdaq 17.599,40 +2,6%

S&P 500 5.522,30 +1,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 38.013,06 -2,8%

Shanghai 2.932,14 -0,2%

Hang Seng 17.306,05 -0,2%

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)