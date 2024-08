US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne nach schwachen Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Schwache amerikanische Konjunkturdaten bestärkten Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Fed. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,74 Prozent auf 112,61 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere sank deutlich auf 3,99 Prozent.

Damit knüpften die Anleihen an ihre Vortagsgewinne an. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch Signale für eine Zinssenkung im September gegeben. Die Erwartung an sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten wurde durch heimische Konjunkturdaten am Donnerstag bestärkt. Dies stützte die Kurse erneut.

So hat sich die Stimmung in der US-Industrie im Juli merklich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM ist unerwartet gefallen und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie. "Der soeben veröffentlichte ISM Manufacturing PMI bestätigen das Bild einer sich abkühlenden Wirtschaft in den USA", kommentierte Constantin Lüer, Analyst bei der Nord-LB. Die Notenbank müsse diese fast schon "frostig anmutende Stimmung" registrieren. Neben der Weltpolitik sorgten auch die anstehenden Präsidentschaftswahlen für Verunsicherung. Schließlich drohten Handelskonflikte.

Zudem sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen. Auch die Beschäftigungskomponente beim ISM-Index hatte sich sehr schwach entwickelt. Die Finanzmärkte warten jetzt auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung./jsl/he