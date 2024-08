Ausgetauschte Gefangene wohlbehalten im Westen angekommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(stellt im ersten Absatz richtig, dass nach Angaben der Bundesregierung in Köln-Bonn 13 der Freigelassen eintrafen, nicht zwölf)

Washington/Köln/Moskau (Reuters) - Einen Tag nach dem großangelegten Gefangenenaustausch sind alle 16 aus russischer und belarussischer Haft Freigelassenen in den USA und Deutschland angekommen.

US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris begrüßten in der Nacht zum Freitag in den USA unter anderem den Journalisten Evan Gershkovich und den ehemaligen US-Soldaten Paul Whelan. Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am späten Donnerstagabend auf dem Flughafen Köln-Bonn Freigelassene getroffen, die mit zwei Charter-Maschinen aus Ankara eintrafen. Von den ausgetauschten Personen kamen laut Regierungssprecher 13 am Flughafen Köln-Bonn an. Scholz verteidigte dabei die Abschiebung des wegen Mordes inhaftierten russischen Geheimdienst-Offiziers Wadim Krassikow. In den USA wurden bei Republikanern Bedenken laut, der Austausch könnte Russland zu "weiteren Geiselnahmen" ermutigen.

Der Gefangenenaustausch war zuvor in Ankara über die Bühne gegangen und betraf 24 Gefangene. Von dort kehrten auch acht im Westen inhaftierte Personen nach Russland zurück, darunter der in Deutschland als Tiergartenmörder verurteilte Russe Krassikow.

"Alle sind wohlbehalten hier angekommen", sagte Scholz am Freitag kurz nach 00.00 Uhr auf dem Flughafen Köln-Bonn. Er habe sich mit den Angekommenen ausführlich unterhalten. "Das war sehr bewegend", sagte Scholz. "Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert." Der SPD-Politiker wappnete sich auch für mögliche Kritik an dem Gefangenenaustausch. Er habe Oppositionsführer und CDU-Parteichef Friedrich Merz frühzeitig einbezogen: "Er hat mir ausdrücklich versichert, dass er mit den Entscheidungen der Bundesregierung einverstanden ist."

Die Freilassung des in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Krassikow war von Russland offenbar zur Bedingung gemacht worden, dass der Austausch überhaupt zustande kam. Biden machte in den USA deutlich, dass er Scholz sehr dankbar sei. Er habe von Deutschland sehr weitreichende Zugeständnisse erbitten müssen, was die infrage stehende Person betreffe.

Der Austausch ist damit auch ein Erfolg für Russlands Präsident Wladimir Putin. Ihr Heimatland habe "Sie nicht einen Moment lang vergessen", sagte Putin zu den Rückkehrern nach Russland auf dem Flughafen in Moskau.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius attestierte dem Kanzleramt, es habe hervorragend verhandelt. "Ich freue mich vor allem darüber, dass Menschen, die unschuldig in russischen Gefängnissen gesessen haben, befreit werden konnten", sagte der SPD-Politiker. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen sagte der "Rheinischen Post", es habe sich um eine schwierige Abwägung gehandelt: "Deutsche, US-Amerikaner, Briten sind endlich zu Hause, und unschuldige Russen sind in Freiheit."

US-REPUBLIKANER ÄUSSERN BEDENKEN

In den USA verschafft die Vereinbarung Biden und Harris einen diplomatischen Erfolg im Präsidentschaftswahlkampf, in dem Harris gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump antritt. Die Wahl ist im November. Trump fragte über soziale Medien, ob "Mörder, Killer oder Schläger" freigelassen worden seien. Der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, machte Bedenken deutlich, dass sich die USA erpressbar machten. Er sei besorgt, dass "der Austausch von unschuldigen Amerikanern gegen russische Kriminelle (...) eine gefährliche Botschaft an Putin sendet, die sein Regime nur zu weiteren Geiselnahmen ermutigt".

Unter den nach Deutschland Zurückgekehrten war laut Scholz auch Rico Krieger, der in Belarus zum Tode verurteilt und dann begnadigt worden war. Scholz sagte, die Freigelassenen aus Russland und Belarus hätten unrechtmäßig als politische Gefangene in Haft gesessen. Sie seien zum Teil unter fadenscheinigen Gründen, etwa des Vorwurfs des Hochverrats, angeklagt und verurteilt worden.

Für die USA war laut Scholz wichtig, den Journalisten Gershkovich und den früheren US-Soldaten Whelan freizubekommen. Russland schob daneben auch unliebsame eigene Staatsangehörige in den Westen ab, die wegen ihrer politischen Aktivitäten verhaftet worden waren. Darunter ist auch der britisch-russische Staatsangehörige und in den USA lebende Wladimir Kara-Mursa, einer der prominentesten russischen Oppositionellen nach dem in Lagerhaft gestorbenen Alexej Nawalny.

In Deutschland äußerten sich die Angehörigen des von Krassikow 2019 im Berliner Tiergarten ermordeten tschetschenisch-georgischen Dissidenten enttäuscht. "Nicht einmal fünf Jahre nach dem Mord an Zelimkhan Khangoshvili ist der von Putin beauftragte Mörder wieder auf freiem Fuß", erklärten sie über einen Anwalt. "Das war eine niederschmetternde Nachricht für uns Angehörige."

