Russland - Ausgetauschter Krassikow ist Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Der im Zuge eines groß angelegten Gefangenenaustausches von Deutschland an Russland ausgelieferte Wadim Krassikow ist nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB. Krassikow habe der Alpha Gruppe angehört, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Freitag. Die Alpha Gruppe ist eine Spezialeinheit des FSB. Der Gefangenenaustausch sei vom FSB und dem US-Geheimdienst CIA ausgehandelt worden, sagte Peskow.

Krassikow war in Deutschland wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und saß im Gefängnis. Er hatte 2019 einen Georgier in Berlin im Kleinen Tiergarten am helllichten Tag mit mehreren Schüssen getötet. Daher ist er auch als "Tiergartenmörder" bekannt.

Bei seiner Ankunft in Moskau am Donnerstagabend wurde Krassikow von Präsident Wladimir Putin empfangen und umarmt.

(Bericht von: Dmitry Antonov geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)