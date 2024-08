EQS-News: Infineon Technologies AG: Leichter Umsatz- und Ergebnisanstieg in Q3 GJ2024. Weitere Verbesserung in Q4 GJ2024 erwartet. Ausblick für das Gesamtjahr innerhalb der bisher prognostizierten Spanne

EQS-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Q3 GJ 2024: Umsatz 3,702 Milliarden Euro, Segmentergebnis 734 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 19,8 Prozent

Ausblick Q4 GJ 2024: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird ein Umsatz von etwa 4,0 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei etwa 20 Prozent betragen

Ausblick GJ 2024: Ausgehend von den Ergebnissen der ersten drei Quartale und dem Ausblick für das vierte Quartal wird ein Umsatz von etwa 15,0 Milliarden Euro mit einer Segmentergebnis-Marge von etwa 20 Prozent erwartet. Die bereinigte Bruttomarge wird voraussichtlich bei einem niedrigen 40er-Prozentsatz liegen. Investitionen sind in Höhe von etwa 2,8 Milliarden Euro geplant. Der um Investitionen in große Frontend-Gebäude und die Akquisition von GaN Systems bereinigte Free-Cash-Flow wird voraussichtlich etwa 1,5 Milliarden Euro und der berichtete Free-Cash-Flow etwa minus 200 Millionen Euro betragen

Neubiberg, 5. August 2024 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2024 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt.

„In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld behauptet sich Infineon weiterhin gut“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Die Erholung in unseren Zielmärkten schreitet nur langsam voran. Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik überlagern die Bestände an vielen Stellen die Endnachfrage. Neben dem Management des aktuellen Nachfragezyklus arbeiten wir im Rahmen unseres Strukturverbesserungsprogramms „Step Up“ weiter an der Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit.“

GESCHÄFTSENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2024

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verbesserte sich der Konzernumsatz leicht auf 3.702 Millionen Euro. Gegenüber dem Umsatz von 3.632 Millionen Euro im Vorquartal entspricht dies einem Anstieg von 2 Prozent. Zu dem Umsatzanstieg haben hauptsächlich die Segmente Automotive (ATV) und Power & Sensor Systems (PSS) beigetragen. In den Segmenten Green Industrial Power (GIP) und Connected Secure Systems (CSS) war der Umsatz gegenüber dem Vorquartal nahezu unverändert.

in Millionen Euro Q3 GJ24 Q2 GJ24 +/- in % Umsatzerlöse 3.702 3.632 +2 Bruttomarge (in %) 40,2% 38,6% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 42,2% 41,1% Segmentergebnis 734 707 +4 Segmentergebnis-Marge (in %) 19,8% 19,5% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 404 394 +3 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1 - --- Ergebnis nach Steuern 403 394 +2 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert 0,31 0,30 +3 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert 0,30 0,30 - Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1,2 0,43 0,42 +2

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 40,2 Prozent nach 38,6 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge erhöhte sich auf 42,2 Prozent nach 41,1 Prozent im Vorquartal.

Das Segmentergebnis verbesserte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 734 Millionen Euro nach 707 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 19,8 Prozent nach 19,5 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 minus 215 Millionen Euro nach minus 211 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 71 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 15 Millionen Euro auf Forschungs- und Entwicklungskosten sowie minus 54 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von (netto) 75 Millionen Euro. Darin enthalten sind im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Anlagen und Maschinen, die am Standort Regensburg im Zusammenhang mit dem Strukturverbesserungsprogramm „Step Up“ nur noch eingeschränkt oder nicht mehr genutzt werden können.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verbesserte sich das Betriebsergebnis auf 519 Millionen Euro nach 496 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 30 Millionen Euro nach minus 12 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Steueraufwand betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 88 Millionen Euro nach 93 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 404 Millionen Euro nach 394 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug im dritten Quartal minus 1 Million Euro nach 0 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 403 Millionen Euro. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren 394 Millionen Euro erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (unverwässert) verbesserte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 leicht auf 0,31 Euro nach 0,30 Euro im Vorquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 0,30 Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie3 (verwässert) stieg im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres geringfügig auf 0,43 Euro nach 0,42 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, stiegen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 700 Millionen Euro nach 643 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 470 Millionen Euro nach 467 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Free-Cash-Flow verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 393 Millionen Euro nach 82 Millionen Euro im Vorquartal.

Die Brutto-Cash-Position betrug zum Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 2.345 Millionen Euro nach 2.583 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzschulden reduzierten sich zum 30. Juni 2024 auf 5.386 Millionen Euro nach 5.941 Millionen Euro zum 31. März 2024. Im abgelaufenen Quartal wurden Kapitalmarktverbindlichkeiten in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zurückgeführt. Die Netto-Cash-Position verbesserte sich um 317 Millionen Euro auf einen Wert von minus 3.041 Millionen Euro nach minus 3.358 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

ERGEBNISSE DER SEGMENTE IM DRITTEN QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2024

Der Umsatz im Segment Automotive stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 2.112 Millionen Euro nach 2.078 Millionen Euro im Vorquartal. Der Anstieg um 2 Prozent war die Folge stärkerer Nachfrage im Bereich Software-definierte Fahrzeuge inklusive E/E-Architektur, wovon insbesondere Mikrocontroller profitierten. Das Segmentergebnis verbesserte sich auf 537 Millionen Euro nach 512 Millionen Euro im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 25,4 Prozent nach 24,6 Prozent im Vorquartal.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 blieb der Umsatz im Segment Green Industrial Power fast unverändert zum Vorquartal und erreichte 475 Millionen Euro nach 469 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres. In den Bereichen elektrisch betriebene Busse und LKWs, bei Zügen sowie bei Haushaltsgeräten stieg die Nachfrage leicht an, während diese in den Bereichen Automatisierung und Industrieantriebe sowie bei Klimasystemen etwas schwächer war. Das Segmentergebnis erreichte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 88 Millionen Euro nach 89 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Segmentergebnis-Marge belief sich auf 18,5 Prozent nach 19,0 Prozent im Vorquartal.

Der Umsatz im Segment Power & Sensor Systems stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 5 Prozent auf 749 Millionen Euro nach 713 Millionen Euro im Vorquartal. Grund für den Umsatzanstieg war die steigende Nachfrage nach Komponenten im Bereich Server und Rechenzentren sowie bei USB-Controllern und Siliziummikrofonen. Das Segmentergebnis erhöhte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 70 Millionen Euro nach 64 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich leicht auf 9,3 Prozent nach 9,0 Prozent im Vorquartal.

Im Segment Connected Secure Systems blieb der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit 366 Millionen Euro fast unverändert zum Wert des Vorquartals von 371 Millionen Euro. Etwas schwächer war die Nachfrage im Bereich Wi-Fi, während sie in den anderen Bereichen in etwa auf der Höhe des Vorquartals lag. Das Segmentergebnis belief sich wie im Vorquartal auf 42 Millionen Euro. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich leicht auf 11,5 Prozent nach 11,3 Prozent im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

AUSBLICK FÜR DAS VIERTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2024

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 einen Umsatz von etwa 4,0 Milliarden Euro. Der Umsatz wird dabei gegenüber dem Vorquartal voraussichtlich in allen vier Segmenten steigen. Bei den Segmenten Power & Sensor Systems und Connected Secure Systems sollte die Wachstumsrate deutlich oberhalb der für den Konzern erwarteten Rate liegen. Für die Segmente Automotive und Green Industrial Power wird ein geringeres Wachstum als im Konzerndurchschnitt erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird voraussichtlich etwa 20 Prozent betragen.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Ausgehend von den Ergebnissen der ersten drei Quartale und dem Ausblick für das vierte Quartal, wird im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von etwa 15,0 Milliarden Euro erwartet. Im Segment Automotive wird ein Jahresumsatzwachstum von etwa 3 Prozent erwartet. Der Umsatz im Segment Green Industrial Power sollte um einen niedrigen 10er-Prozentsatz zurückgehen. Für das Segment Power & Sensor Systems wird von einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr im hohen 10er-Prozentbereich und bei Connected Secure Systems von einem Rückgang im mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen.

Bei dem erwarteten Konzernumsatz von 15,0 Milliarden Euro werden weiterhin eine bereinigte Bruttomarge im niedrigen 40er-Prozentbereich und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 20 Prozent erwartet.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, werden im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich etwa 2,8 Milliarden Euro betragen. Schwerpunkte sind dabei Investitionen in die Fertigungsgebäude an den Standorten in Kulim (Malaysia) für sogenannte Verbundhalbleiter sowie in Dresden (Deutschland) für Analog-/Mixed-Signal-Komponenten.

Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2024 etwa 1,9 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress. Der um Investitionen in große Frontend-Gebäude sowie den Kauf von GaN Systems bereinigte Free-Cash-Flow wird in einer Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro erwartet, was einem Wert von etwa 10 Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes entspricht. Der berichtete Free-Cash-Flow wird bei etwa minus 200 Millionen Euro liegen. Ohne die Kaufpreiszahlung für die Akquisition von GaN Systems würde der berichtete Free-Cash-Flow voraussichtlich rund 600 Millionen Euro erreichen. Hinsichtlich der Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird ein Wert von etwa 9 Prozent erwartet.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

TELEFONPRESSEKONFERENZ UND TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 5. August 2024 um 8:00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9:30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 sowie über den Ausblick für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.

Die aktuelle Q3-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

INFINEON-FINANZKALENDER(*vorläufig)

27.8.2024 Jefferies Global Semiconductor, IT Hardware & Communications Technology Konferenz, Chicago

28.8.2024 DB Dana Point Konferenz, Los Angeles

4. - 5.9.2024 DB Access European TMT Konferenz, London

4. - 5.9.2024 Citi Global Technology Konferenz, New York

23.9.2024 Berenberg Goldman Sachs German Corporate Konferenz, München

24.9.2024 Baader Investment Konferenz, München

25.9.2024 Bernstein Pan European Annual Strategic Decisions Konferenz, London

12.11.2024* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024

21.11.2024 Morgan Stanley European TMT Konferenz, Barcelona

4.12.2024 ATV-Präsentation und Roadshow mit Peter Schiefer, Leiter des Segments ATV, London

4. - 5.12.2024 UBS Global TMT Konferenz, Scottsdale

4.2.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025

20.2.2025* Hauptversammlung 2025

ÜBER INFINEON

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte (Ende September 2023) und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

