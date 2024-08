OTS: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland / illycaffè - Ergebnisse des ...

illycaffè - Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 / alle Indikatoren zeigen Wachstum / EBITDA steigt zweistellig mit starker Margenausweitung / Nettogewinn verdoppelt sich München (ots) - - Konsolidierter Umsatz von 289,1 Millionen Euro, ein Plus von 3,8% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 dank wichtiger Märkte und Vertriebskanäle - EBITDA von 46,2 Millionen Euro, ein Plus von 26,2% gegenüber 2023, mit einer EBITDA-Marge von 16%, ein Plus von 2,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 2023 - Nettogewinn von 13,6 Millionen Euro, eine Verdopplung im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 - Nettofinanzposition von 144,8 Millionen Euro, 16,8% mehr als im Juni 2023 Im ersten Halbjahr 2024 belief sich der konsolidierte Umsatz von illycaffè auf 289,1 Millionen Euro. Dieser Anstieg von 3,8% gegenüber dem Vorjahr ist auf ein Wachstum in allen wichtigen Märkten zurückzuführen. Das EBITDA betrug 46,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 26,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist auf das organische Umsatzwachstum und die gesteigerte operative Effizienz innerhalb des Unternehmens zurückzuführen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 16,0%, was eine Steigerung um 2,9 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023 darstellt. Der Nettogewinn erreichte 13,6 Millionen Euro und hat sich somit im Vergleich zu 6,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 mehr als verdoppelt. Dieses Ergebnis ist auf eine verbesserte operative Rentabilität zurückzuführen. Die Nettofinanzposition lag bei 144,8 Millionen Euro und verbesserte sich um 16,8% gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch positive Entwicklungen in der operativen Rentabilität und durch ein effektives Management des Working Capitals. Cristina Scocchia, CEO von illycaffè, äußerte sich wie folgt: "Wir haben das erste Halbjahr 2024 mit einem zweistelligen Wachstum in allen Rentabilitätskennzahlen abgeschlossen. Dies widerspiegelt ein organisches, nachhaltiges und profitables Wachstum in allen wichtigen Märkten. Besonders die Vereinigten Staaten haben gemäß unserem strategischen Plan erheblich zur Umsatzsteigerung beigetragen, wobei sowohl der HOME- als auch der Ho.Re.Ca.-Bereich im Jahresvergleich Zuwächse verzeichneten. Trotz des komplexen makroökonomischen Umfelds sowie der anhaltenden Volatilität und steigender Rohstoffpreise ermöglichen uns unsere Ergebnisse, zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte zu gehen und unsere Investitionen in nachhaltige Innovationen und die Erweiterung der Produktionskapazitäten fortzusetzen." Im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten alle wichtigen Märkte ein Wachstum im Vergleich zu 2023. Die Vereinigten Staaten erzielten einen starken Umsatzanstieg von 11%, der vor allem durch die Ho.Re.Ca.- und E-Commerce-Kanäle unterstützt wurde. Auch alle europäischen Märkte konnten im Vergleich zu 2023 zulegen, insbesondere Italien (+ 5%) und Spanien (+ 21%). Aus Sicht der Vertriebskanäle wurde das Wachstum hauptsächlich durch den Ho.Re.Ca.-Bereich vorangetrieben, unterstützt von einer positiven Rate bei der Neukundengewinnung im Premium-Segment, dem Modern Trade durch kontinuierliche Vertriebserweiterung und dem E-Commerce, gestärkt durch die kürzliche Einführung eines neuen Online-Shops. Auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 erwartet illycaffè, auch in der zweiten Jahreshälfte weiter an Umsatz und Rentabilität zu wachsen, trotz der anhaltenden Komplexität des makroökonomischen und geopolitischen Umfelds. Pressekontakt: THINK INC. Communications GmbH, mailto:dvg@thinkinc.de, +49-(0)89-72 46 76-23 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156803/5837803 OTS: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland