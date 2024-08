EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG als Triebfeder für die Digitalisierung: Investition in die UNITY AG, der führenden Beratung für ganzheitliche Technologie- und Digitalisierungs-Transformation

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Deutsche Beteiligungs AG als Triebfeder für die Digitalisierung: Investition in die UNITY AG, der führenden Beratung für ganzheitliche Technologie- und Digitalisierungs-Transformation



06.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Beteiligungs AG als Triebfeder für die Digitalisierung: Investition in die UNITY AG, der führenden Beratung für ganzheitliche Technologie- und Digitalisierungs-Transformation

Ideale Ergänzung für das DBAG-Portfolio

UNITY AG mit Fokus auf die neuralgischen Themen der Zukunftsfähigkeit ihrer Kunden

Breite Kundenbasis aus DAX 40 und Mittelstand mit breiter Branchenabdeckung und Aktivitäten in DACH sowie internationalen Kompetenzzentren

Attraktive Wachstumschancen – sowohl organisch als auch durch strategisches M&A

Frankfurt am Main, 6. August 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investiert in die UNITY AG – Aktiengesellschaft für Unternehmensführung und Informationstechnologie (UNITY AG), ein international aufgestelltes und führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Technologieberatung und Digitalisierungsprozesse spezialisiert hat. Ein von der DBAG beratener Fonds erwirbt eine Kontrollbeteiligung an der UNITY AG. Der bisherige Gesellschafter, die UNITY Innovation Alliance, die ihrerseits im Besitz ihrer Gründer und Mitarbeiter ist, beteiligt sich wirtschaftlich in nahezu gleicher Höhe. Darüber hinaus investieren UNITY AG-Mitarbeiter im Rahmen der Transaktion auch direkt in die UNITY AG. Dadurch ergibt sich über die Kapitalanteilsverhältnisse eine Konstellation starker Partner. Die Transaktion, die noch der Zustimmung der Kartellbehörden bedarf, wird voraussichtlich zum Ende des dritten Quartals 2024 abgeschlossen sein. Über die Bedingungen des Verkaufs haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ganzheitlicher Beratungsansatz für nachhaltigen Erfolg

Die UNITY AG, die in der renommierten Lünendonk®-Liste 2024 als eine der 14 wichtigsten Managementberatungen in Deutschland genannt wurde, bietet Kunden wie AIRBUS, GEA, Lufthansa Technik, Mercedes-Benz, Miele und dem Universitätsklinikum Köln umfassende Dienstleistungen. Von 14 Standorten aus befähigen knapp 400 Mitarbeiter UNITY AG-Kunden, sich im Zeitalter von Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgreich aufzustellen – hierbei wurde 2023 eine Gesamtleistung von mehr als 72 Millionen Euro erwirtschaftet[1]. Klassische, isolierte Beratungsansätze greifen aufgrund der komplexen Herausforderungen bei digitalen Transformationen zu kurz. Dies ist das Kernkompetenzfeld der UNITY AG. Sie bietet ihren Kunden die Erfahrung aus hunderten erfolgreichen Projekten gepaart mit der Innovationskraft aus einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kompetenzfelder und Beratungsansätze. Das starke Wachstum der UNITY AG zeichnet diese Strategie zusätzlich aus. In den vergangenen Jahren wuchs das Unternehmen mit durchschnittlich 13 Prozent pro Jahr und schlägt damit den Gesamtmarkt in Deutschland (circa sieben Prozent) deutlich.

UNITY AG ist eine ideale Ergänzung für DBAG-Portfolio

Die Investitionsentscheidung rührt daher, dass sich der Digitalisierungs-Markt weitestgehend resilient gegenüber makroökonomischen Auswirkungen verhält. Der Beratungsbedarf ist von strukturellem Wachstum geprägt und bietet daher attraktive Entwicklungsopportunitäten. Diese lassen sich zusätzlich durch die Umsetzung strategischer M&A-Transaktionen intensivieren.

Die UNITY AG fügt sich als Management-Beratung nahtlos und ergänzend in das IT-Services- und Software-Portfolio der DBAG ein, das im Gesamtportfolio einen Anteil von rund 17 Prozent ausmacht. Die Investition in die UNITY AG wird von dieser Sektor-Expertise sowie dem Netzwerk der DBAG profitieren. Beides speist sich aus aktuellen (akquinet, AOE, Cloudflight, freiheit.com) und ehemaligen (in-tech, Solvares) Beteiligungen.

„Die UNITY AG ist eine ideale Ergänzung für unser Portfolio. Das Unternehmen überzeugt durch seinen innovativen und integrativen Beratungsansatz, der weit über reine IT-Beratung hinausgeht. Viel mehr begleitet die UNITY AG Kunden als Sparringspartner entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Dadurch werden diese zu digitalen Champions und zudem befähigt, die anspruchsvollen Herausforderungen der Digitalisierung eigenständig in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit den Gründern, Vorständen und den Partnern der UNITY AG bildet dies die Basis für den Wachstumspfad, den wir gemeinschaftlich definiert haben und der in den nächsten Jahren beschritten wird“, sagt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

Werte und Managementsysteme als Erfolgsgaranten

Die UNITY AG organisiert ihre Dienstleistungen innerhalb von sieben Service-Einheiten, dazu zählen Cyber Security, IT-Transformation und Sustainability. Das Leistungsangebot ist werteorientiert und basiert auf „Innovieren“, „Integrieren“, „Transformieren“ und „Realisieren“. Diese Werte sind das Fundament des Beratungsansatzes und stellen erfolgreiche Projektumsetzungen sicher.

Das UNITY AG-Managementsystem spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie, fokussiert das Handeln auf ein konkretes Zielbild und gilt als Kompass in der Beratung. Durch die fortlaufende Analyse neuer Trends kann die UNITY AG dynamische und technologische Entwicklungen frühzeitig antizipieren und identifizieren. Die hohe Qualität des Managementsystems wird regelmäßig durch externe Zertifizierungen bestätigt, darunter die international gültige DIN EN ISO 9001:2015 und die DIN EN ISO/IEC 27001:2017 für das Informationssicherheitsmanagement.

Zukunftsorientierte Beratung für den digitalen Wandel

„Wir blicken aufgrund unseres Markenkerns ‚Innovation, Digitalisierung und Transformation‘ großen Wachstumschancen entgegen. Durch strategische Zukäufe kann dieses zusätzlich gehebelt werden. Auch hierbei hilft uns die mannigfaltige M&A-Erfahrung der DBAG. Insofern freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, gemeinsam an unserer strategischen Weiterentwicklung zu arbeiten“, sagt Tomas Pfänder, Gründer und Vorstand der UNITY AG.

Christoph Plass, Gründer und Vorstand der UNITY AG, erklärt weiter: „In der DBAG haben wir den idealen Investor gefunden. Die Nähe zum Mittelstand sowie die Sektor-Expertise stellen einen echten Mehrwert für die UNITY AG dar. Neben diesen technischen Faktoren spielte für uns auch der ‚cultural fit‘ eine entscheidende Rolle – wir teilen nicht nur eine gemeinsame Vision, sondern auch dieselben Werte.“

Dr.-Ing. Frank Thielemann, langjähriger Vorstand der UNITY AG, ergänzt: „In den letzten Jahren haben wir organisch eine sehr erfolgreiche Wachstumsstory realisiert. Das Branchen- und Kundenportfolio, das wir dabei aufgebaut haben, ist eine hervorragende Basis, auch für unser organisches Wachstum in den nächsten Jahren. Die Fortführung dieses Wegs – gepaart mit den zusätzlichen Möglichkeiten von Zukäufen mit unserem starken Investor DBAG – wird zu einem ambitionierterem Wachstumspfad führen.“

Die UNITY AG setzt auf eine aktive Transformation. Insofern ist die Unternehmensstrategie darauf ausgerichtet, alle relevanten ökonomischen und ökologischen Faktoren zu vernetzen, um die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter kontinuierlich zu steigern. Dieser Anspruch wird durch diverse Auszeichnungen unterstrichen. Dazu zählt der mittlerweile fünfte „Best of Consulting“-Award der WirtschaftsWoche, die Auszeichnung als „Top Company“ vom Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu sowie als „sehr guter Arbeitgeber“ vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®.

Darüber hinaus belegen im ESG-Kontext zahlreiche Zertifizierungen und Mitgliedschaften wie zum Beispiel der UN GLOBAL Compact, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, die ecovadis® Auszeichnung und die ÖKOPROFIT® Zertifizierung, das hohe ESG-Engagement der UNITY AG.



[1] Vorläufige Kennziffer







Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.



Deutsche Beteiligungs AG

Senior Manager Investor Relations & Public Relations · Youssef Zauaghi

Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt/Main, Germany

Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)

E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 957 87-01 Fax: +49 69 957 87-199 E-Mail: welcome@dbag.de Internet: www.dbag.de ISIN: DE000A1TNUT7 WKN: A1TNUT Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1961301

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1961301 06.08.2024 CET/CEST