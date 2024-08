Hast du deine Chance bei Realty Income & W. P. Carey verpasst?

Die Aktien von Realty Income (WKN: 899744) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) sind spannend. Es handelt sich um qualitative Real Estate Investment Trusts (REITs), die mit einem soliden operativen Fundament, einer starken Bilanz und guten Verträgen aufwarten können. In letzter Zeit sind die jeweiligen Dividendenaktien sogar günstig zu haben gewesen.

In letzter Zeit … denn in den vergangenen Wochen sind die Aktien wieder stärker gestiegen. So verteuerten sich die Wertpapiere von Realty Income von 47,82 Euro im März bis auf aktuell 53,96 Euro. Immerhin ein Kursplus von 12,8 %. W. P. Carey konnte hingegen einen Wertzuwachs von 48,13 Euro bis auf 55,76 Euro klettern. Eine grundsätzlich sehr ähnliche Performance.

Aber was gilt nun für die beiden REITs? Haben Investoren ihre Chance verpasst? Finden wir es heraus und schauen uns beide Papiere etwas näher an.

Realty Income: Mit 5,4 % Dividendenrendite nicht zu teuer

Bei der Aktie von Realty Income gilt: Die Anteilsscheine sind etwas teurer. Aber meiner Meinung nach noch nicht zu teuer. Wenn wir uns den US-Dollar-Aktienkurs von 58,38 US-Dollar ansehen, so können wir eine Dividendenrendite von ca. 5,4 % feststellen. Das Kurs-FFO-Verhältnis beliefe sich bei einem Wert von ca. 4 US-Dollar auf ca. 14,5. Zwei moderate Werte. Wir dürfen schließlich nicht die Qualität vergessen, die hinter diesem Real Estate Investment Trust mit über 15.000 Einheiten steckt.

Aber zurück zu der Bewertung. Realty Income kann jedenfalls noch wachsen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal von 944 Mio. US-Dollar auf über 1,2 Mrd. US-Dollar. Natürlich: Hier sind Zukäufe, die sich bemerkbar machen. Entscheidend ist jedoch, dass insbesondere die Ertragskennzahlen je Aktie deutlich klettern können. So wuchsen die Funds from Operations je Aktie bereinigt um ca. 5 % von 0,98 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,03 US-Dollar. Mit einem solchen Wachstum kann das Management auch die seit nunmehr 649 Monaten gezahlte (und inzwischen 126 mal erhöhte) Dividende weiter steigern.

Mein Fazit lautet daher: Realty Income ist für das moderate Wachstum nicht zu teuer. Das Kurs-FFO-Verhältnis ist für ein Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich nicht zu teuer. Auch die 5,4 % Dividendenrendite erscheinen zumindest im längerfristigen, historischen Vergleich attraktiv. Vergessen dürfen wir zudem nicht: Die Größe ermöglicht es dem REIT, größere Zukäufe zu tätigen.

W. P. Carey: Eine ähnliche Bewertung?!

Ein ähnliches Fazit würde ich tendenziell auch zu W. P. Carey ziehen. Der ebenfalls US-amerikanische Real Estate Investment Trust wird in US-Dollar mit einem Aktienkurs von 60,82 US-Dollar bewertet. Bei einer Quartalsdividende in Höhe von 0,87 US-Dollar beläuft sich die Dividendenrendite auf einen Wert von 5,7 %. Ja, das ist sogar ein Quäntchen höher als bei Realty Income. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von voraussichtlich 13 noch ein kleines bisschen moderater. Das ist nicht unattraktiv.

W. P. Carey hat im vergangenen Jahr die Dividende gekürzt, daher wohl auch der Bewertungsabschlag. Hintergrund war und ist jedoch, dass sich das Management von 16 % des Umsatzes in Form der Office-Immobilien getrennt hat. Hier hat das Management keine gute Zukunft mehr gesehen. In Summe können wir daher sagen: Der US-amerikanische REIT hat sein Fundament neu ausgerichtet, um eine nachhaltigere und wachstumsstärkere Zukunftsperspektive zu besitzen.

Das sehen wir in den Zahlen von W. P. Carey aufgrund des unglücklichen Jahresvergleichs mit den Office-Immobilien im Jahre 2023 nur bedingt. Die Funds from Operations je Aktie sind im ersten Quartal des Jahres 2024 auf 1,14 US-Dollar gesunken. Allerdings: Lediglich um 13 %, was meiner Meinung nach zeigt, dass der REIT den Verlust der Office-Immobilien bereits kompensiert hat. Mit der jetzigen Bewertung besitzt der REIT ebenfalls ein Turnaround-Potenzial. Möglicherweise sogar ein größeres, als Realty Income.

Meine klare Meinung!

Im Endeffekt würde ich daher eines sagen: Verpasst hat bei Realty Income und W. P. Carey, wer nicht vor einigen Wochen investierte, die wirklichen Tiefpunkte bei der Bewertung. Doch auch heute sind die REITs nicht zu teuer. Sie sehen weiterhin wie Value-Aktien mit einer starken Dividende aus.

Gleichzeitig kann die Aussicht auf sinkende Zinsen die Aktien von W. P. Carey und Realty Income weiter in die Höhe treiben. Mit deutlich über 5 % Dividendenrendite sehe ich historisch noch immer günstige Bewertungen.

