Börsen grenzen Verluste nach US-Arbeitslosendaten ein

Frankfurt (Reuters) - Europas Aktienanleger haben ihre Konjunktursorgen am Donnerstag nicht ganz abschütteln können.

Für etwas Erleichterung sorgten die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Diese lagen bei 233.000 und gingen damit so stark zurück wie seit rund elf Monaten nicht mehr. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 240.000 gerechnet.

Dax und EuroStoxx50 grenzten ihre Verluste nach den Daten am Nachmittag ein. Der deutsche Leitindex lag noch 0,2 Prozent tiefer bei 17.580 Punkten, sein europäisches Pendant stand 0,5 Prozent im Minus bei 4645 Zählern. Die US-Futures legten zu. Schwache Arbeitsmarktdaten hatten Rezessionsängste geschürt und die Börsen abstürzen lassen. Der deutsche Leitindex bleibe nach den Turbulenzen aber in unsicherem Terrain, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. "Selbst wenn die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann: Eine deutliche Abschwächung wird immer wahrscheinlicher", sagte Stanzl.

ZINSAUSSICHTEN UND NAH-OST-KONFLIKT VERUNSICHERN

Börsianer rechnen mittlerweile mit deutlichen Zinssenkungen der US-Notenbank. "Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte ist bei der September-Sitzung der Fed durchaus möglich – vorausgesetzt, die wirtschaftlichen und finanzmarktbezogenen Entwicklungen bis dahin rechtfertigten dies", sagte Wirtschaftsexpertin Tiffany Wilding von der Investmentgesellschaft Pimco. Die US-Währungshüter wollen mit ihrer Hochzinspolitik die Inflation eindämmen, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hielten den Leitzins Ende Juli weiter in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.

Wie ein Damoklesschwert hängt auch der Konflikt im Nahen Osten über den weltweiten Börsen wegen der Vergeltungsdrohungen des Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz gegen Israel. An den Börsen steigt die Furcht, der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas könnte sich ausweiten. Anleger flüchteten deswegen in defensivere Sektoren wie Versorger, Telekommunikation oder Pharma, sagte IG-Stratege Christian Henke. Der europäische Technologiesektor gab 1,8 Prozent nach. Auch in Asien trennten sich die Investoren von Titeln von Chip- und Batterieherstellern. Die Ölpreise notierten rund 0,2 Prozent tiefer.

ALLIANZ UND TELEKOM ÜBERZEUGEN

Im Versicherungssektor zogen die Aktien der Allianz um rund zwei Prozent an. Der Münchener Konzern erwirtschaftete im Halbjahr ein Rekordergebnis und stockte seinen Aktienrückkauf in diesem Jahr um 500 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro auf. In London hoben die Aktien von Beazley um mehr als 14 Prozent ab. Nach einer Gewinnverdopplung im Halbjahr zeigte sich der Versicherer bei seiner Prognose für die Schaden-Kosten-Quote für 2024 zuversichtlich. Auch die Zurich Insurance Group sieht sich auf gutem Weg, die bis 2025 geltenden Finanzziele zu übertreffen. Doch vor allem die Häufung von Naturkatastrophen wie schweren Unwettern, Überschwemmungen oder Waldbränden trieb die Kosten. Die Aktien sackten in Zürich um drei Prozent ab.

Papiere der Deutschen Telekom stiegen um 2,1 Prozent, nachdem der Bonner Konzern Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert hatte. Abwärts ging es hingegen für Titel des Solartechnikkonzerns SMA Solar, die um bis zu 10,3 Prozent abtauchten. Unter anderem drückte ein negativer Analystenkommentar auf die Stimmung, sagte ein Händler.

In London sprangen die Aktien des britischen Anbieters von Sportwetten und Glücksspielen, Entain, um elf Prozent nah oben. Die Ergebnisse im zweiten Quartal wurden durch vermehrte Wetten im Zusammenhang mit der EM, der europäischen Champions League und der englischen Premier League verbessert.

