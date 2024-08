Nichi BRITE Beta-Glucan als Nahrungsergänzungsmittel bei Bauchspeicheldrüsenkrebs; ermutigende klinische Ergebnisse vom Chikamori Hospital, Japan, gemeldet.

Die Verabreichung von Nichi BRITE Beta-Glucan führte bei Patienten, die sich einer chirurgischen Resektion eines bösartigen Bauchspeicheldrüsentumors unterzogen, zu einer Verbesserung der Immunität, gefolgt von einer Verringerung der Biomarker des Bauchspeicheldrüsenkrebses und des Wiederauftretens des Tumors, was auf dem ASCO® Breakthrough meeting in Yokohama, Japan vorgestellt wurde. IgA und CD209, Marker der Immunität, stiegen an, während CA19-9, der Marker für Bauchspeicheldrüsenkrebs, und CD44, der Marker für das Wiederauftreten und die Schwere des Krebses, bei den Patienten, die Nichi BRITE erhielten, im Vergleich zur Kontrollgruppe in der Studie der Chirurgen der Gastroenterologie und des Ernährungsteams des Chikamori-Hospitalsin Kochi, Japan, deutlich zurückgingen. Besonders wichtig ist, dass sich die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Verabreichung von Nichi BRITE verbesserte.

The Nichi BRITE Beta 1,3-1,6 Glucan is produced as an exo-polysaccharide by Aureobasidium Pullulans in a GMP certified facility in Japan and is water soluble. The subjects of Nichi BRITE group in the study were given 250mg Beta glucan as an active ingredient per day for 22 days as an adjuvant, while control group had a placebo instead; both groups were given standard of care treatment. The quantity consumed during the study by each patient is equivalent to four boxes of Nichi BRITE, which comes in a box of 24 sachets, 1.5-gram granule as content with 63 mg active beta glucan as ingredient per sachet. Oral administration was undertaken when possible, and when it was not possible, administration was through feeding gastrostomy or nasogastric tube. No adverse reactions were observed. The efficacy in terms of immune enhancement, cancer biomarker reduction and longer mean survival were reported with Nichi Brite as an adjuvant. (Graphic: Business Wire)

Bauchspeicheldrüsenkrebs hat eine sehr schlechte Prognose. Frühere Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit des allergenfreien Nahrungsergänzungsmittels Nichi BRITE bei der Verbesserung des Immunsystems, der Verringerung der Tumorgröße in Tiermodellen und der Verbesserung der NK-Zell-Zytotoxizität bei gesunden Freiwilligen, älteren Menschen und Krebspatienten bildeten die Grundlage bildeten die Grundlage für diese klinische Studie. In der Studie wurden Nichi BRITE Beta-Glucane von einem Tag vor der Operation bis zum 21. postoperativen Tag entweder oral oder über eine Gastrostomie verabreicht. Es gab keine unerwünschten Reaktionen auf Nichi BRITE, und die Ergebnisse waren sehr ermutigend, sagte Dr Akira Tsukada, Chefarzt der Hepato-biliären Pankreaschirurgie.

Die Parameter zur Stärkung des Immunsystems nahmen in der mit Nichi BRITE behandelten Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zu. Der IgA-Spiegel verbesserte sich, der die erste Verteidigungslinie gegen Infektionen darstellt, und CD209 verbesserte sich signifikant, was für von Monozyten abgeleitete dendritische Zellen steht, die fremde Antigene zur Zerstörung durch das Immunsystem präsentieren. Diese Verbesserung des Immunsystems hat nach Ansicht der Forscher zu einem Rückgang der CD44-Krebsstammzellen geführt, die Metastasen verursachen, zu einer Verringerung des Bauchspeicheldrüsenkrebsmarkers CA19-9 und zu einer Verlängerung der Lebensspanne, die sich in einer längeren mittleren Überlebenszeit zeigt, was die vielschichtigen Vorteile von Nichi BRITE bestätigt.

Sie danken Dr. Masanori Chikamori, dem emeritierten Vorsitzenden, für seine Initiativen und Prof. Nobunao Ikewaki von der Kyushu University of Medical Science der die Laboruntersuchungen durchgeführt hat, und empfehlen, Nichi BRITE als routinemäßige Nahrungsergänzung in die klinischen Ernährungsrichtlinien für Patienten aufzunehmen, die sich einem chirurgischen Eingriff wegen Krebs oder anderen Erkrankungen unterziehen.

Nichi BRITE ist kein Medikament oder Heilmittel für irgendeine Krankheit und erhebt keinen therapeutischen Anspruch. Die Forschungsergebnisse dienen dem Verständnis von medizinischem Fachpersonal und sind nicht als medizinischer Rat zu verstehen.

