Probleme bei Boeings Starliner - Nasa erwägt SpaceX-Rückflug für Astronauten

Washington (Reuters) - Nach den Startschwierigkeiten der Raumkapsel Starliner von Boeing zur Internationalen Raumstation ISS bestehen bei der Nasa weiter Bedenken hinsichtlich einer sicheren Rückkehr zur Erde.

Die beiden Astronauten, die im Juni mit dem Starliner zur ISS gebracht worden waren, könnten möglicherweise erst im Februar 2025 mit der Dragon-Crew von SpaceX zurückkehren, falls die Boeing-Raumkapsel weiter als nicht sicher für die Rückkehr eingestuft werde, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Mittwoch mit. Derzeit würden mehrere Optionen geprüft. Eine endgültige Entscheidung will die Nasa in der kommenden Woche treffen.

Die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams waren am 5. Juni als erste Crew mit dem Starliner zur ISS geflogen. Die ursprünglich geplante achttägige Testmission wurde aufgrund von Problemen mit dem Antriebssystem, darunter Triebwerksausfälle und Heliumlecks, immer wieder verlängert. Obwohl Boeing verschiedene Testreihen durchgeführt hat, führten die jüngsten Ergebnisse innerhalb der NASA zu Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das Risiko einer Rückkehr des Starliners zur Erde eingegangen werden soll oder ob stattdessen der Einsatz des Crew Dragon in Betracht gezogen werden soll. Die Nasa will den Starliner neben dem Crew Dragon von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX als weiteres Raumschiff für den Transport ihrer Astronauten ins All etablieren. Für Boeing, das bereits 1,6 Milliarden Dollar in die Entwicklung des Starliners investiert hat, wäre der Einsatz eines SpaceX-Raumschiffs für den Rücktransport der Astronauten ein herber Rückschlag im Wettbewerb um Nasa-Aufträge.

