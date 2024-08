IRW-News: Legible Inc. : Legible verpflichtet die renommierte US-PR-Agentur Krupp, um seine Bücher zu vermarkten, seine Marke zu stärken und Zugang zu hochkarätigen Autoren zu erhalten

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible verpflichtet die renommierte US-PR-Agentur Krupp, um seine Bücher zu vermarkten, seine Marke zu stärken und Zugang zu hochkarätigen Autoren zu erhalten

Vancouver, BC, den 9. August 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible" oder das Unternehmen"), eine innovative digitale Lese- und Hörbuchplattform, freut sich, seine neue Zusammenarbeit mit Krupp Kommunications, Inc. (Krupp") bekannt zu geben. Krupp ist eine renommierte Public Relations-Agentur mit Sitz in New York City, die Vordenkern und Marken dabei hilft, ihren größeren Zweck zu erkennen und ihre Hintergrundgeschichten zu aktivieren, um positive Veränderungen für ihr Geschäft, ihre Bücher und ihre Marken zu bewirken.

Die Agentur ist darauf spezialisiert, einige der größten Markengeschichten der Welt zum Leben zu erwecken. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Präsenz von Legible auf dem digitalen Lesemarkt zu erhöhen, den Wiedererkennungswert der Marke zu steigern und das Netzwerk an prominenten Autoren zu erweitern.

Die Mission von Legible, das Lesen für jedermann zugänglich zu machen und zu fördern, deckt sich nahtlos mit der Expertise von Krupp, literarische Werke in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig einflussreiche Marken von Autoren und Vordenkern aufzubauen. Gemeinsam werden sie daran arbeiten, Initiativen zu optimieren, um die hochwertigen und digitalen Inhalte von Legible einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und schlagkräftige Marketingkampagnen zu entwickeln.

Hauptziele der Partnerschaft:

- Bewerbung von Büchern: Nutzung von Krupps umfangreicher Erfahrung in der Bewerbung von Büchern, um Legibles vielfältigen Katalog von eBooks, Hörbüchern und Living Books bekannt zu machen.

- Stärkung der Marke: Steigerung der Sichtbarkeit und des Bekanntheitsgrades der Marke Legible durch strategische PR-Kampagnen und Pressearbeit.

- Ausbau des Autorennetzes: Nutzung der Kontakte von Krupp, um einflussreiche Autoren zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihre Werke auf die expandierende Plattform von Legible zu bringen.

Krupp wurde 1996 von Heidi Krupp gegründet und hat sich in den vergangenen 28 Jahren einen hervorragenden Ruf für seine preisgekrönten Public Relations-, Marketing- und Branding-Dienstleistungen erworben. Krupp ist bekannt für seine Erfolge bei der Bewerbung von Bestsellern, der Entwicklung einflussreicher Marken und der Durchführung von medienwirksamen Kampagnen. Krupp hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Bulldog Award für herausragende Leistungen in der Kommunikation von Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeitsprogrammen.

Durch unsere Zusammenarbeit mit Legible und unserer Kundin Cristina Ferrare bei ihrer My Model Kitchen-Reihe haben wir aus erster Hand erfahren, dass Legible bei der Umgestaltung des digitalen Leseerlebnisses eine Vorreiterrolle spielt. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Arbeit fortzusetzen, um ihre Plattform zu bewerben und sie mit einigen der einflussreichsten Autoren der Branche in Kontakt zu bringen. Unsere gemeinsamen Bemühungen werden den innovativen Ansatz von Legible im Bereich Lesen und Hörbücher einem breiteren Publikum zugänglich machen", so Heidi Krupp, CEO von Krupp.

Legible wird eng mit Krupps Team zusammenarbeiten, um Kampagnen zu entwickeln, die bestimmte Zielgruppen ansprechen, damit sie Abonnenten vom Mitgliedschaftsservice Legible Unbound werden, der unbegrenzten Zugang zu Hörbüchern und eBooks zum Pauschalpreis von 9,99 US-Dollar pro Monat bietet. Die Kampagnen werden so konzipiert, dass sie das Geschäft von Legible durch erhöhte Sichtbarkeit und Verkäufe skalieren.

Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Krupp, um Legible auf die nächste Stufe zu heben", kommentierte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Diese Zusammenarbeit wird uns nicht nur dabei helfen, unsere unglaubliche Büchersammlung zu bewerben, sondern auch unsere Marke zu stärken und unser Netzwerk an renommierten Autoren zu erweitern. Krupps Expertise und Branchenkontakte sind von unschätzbarem Wert für unser weiteres Wachstum sowie unsere Innovationen im Bereich des digitalen Lesens und passen perfekt zu weiteren spannenden Kooperationen, die bereits skalierbare Umsatzerfolge, eine deutliche Senkung der Cost-per-Acquisition (CPA) und eine Steigerung der Abonnenten-Konversionen liefern."

Durch die Nutzung des umfangreichen Netzwerks und der Expertise von Krupp erwartet Legible ein signifikantes Wachstum der Abonnentenzahlen und des allgemeinen Engagements auf seiner Plattform. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, sowohl den Bekanntheitsgrad als auch den Umsatz zu steigern und Legible als einen führenden Namen im Bereich des digitalen Lesens zu positionieren.

Über Krupp

Seit mehr als 25 Jahren hilft KRUPP Vordenkern und Marken dabei, ihren größeren Zweck zu erkennen und ihre Hintergrundgeschichte zu aktivieren, um positive Veränderungen für ihre Unternehmen und die Welt zu bewirken. Die 1996 von der ehemaligen TV-Produzentin Heidi Krupp gegründete Agentur hat mehr als 85 Bestseller auf den Markt gebracht, Marken in allen Wachstumsphasen etabliert und zahllose Vordenker in den Zeitgeist sowie in die Welt hinauskatapultiert. Die Agentur wurde mit einer Grundüberzeugung gegründet: Jeder Mensch und jede Marke hat eine Geschichte zu erzählen.

KRUPP identifiziert diese Geschichten und teilt sie mit der Welt. Dabei nutzt die Agentur ihren kreativen Instinkt und ihre Kontakte, um sowohl die Geschichte einer Marke hervorzuheben als auch ihre Zukunft zu planen. Der bewährte Ansatz von KRUPP nutzt Intuition, um eine Vision zu schaffen, und Datenanalyse, um Ergebnisse zu liefern, die grenzenlosen Anklang finden. Dieser Ansatz wurde durch Branchenauszeichnungen von The Stevies, PRNews, WOMMA, dem New York Business Journal, den Bulldog Awards, Inc. 5000, und anderen gewürdigt. Erst kürzlich wurde Heidi Krupp, Gründerin und CEO, bei den 2022 Top Women in Communications Awards, die von Ragan und PR Daily verliehen wurden, als Vorreiterin" ausgezeichnet.

Für weitere Informationen über KRUPP besuchen Sie bitte www.KruppAgency.comsowie Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler sowie eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen. Dadurch kann Legible die nahtlose Bereitstellung von Millionen mehrsprachiger eBooks sowie Hörbüchern gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Quelle für modernstes Infotainment verwandeln.

Legible hat kürzlich My Model Kitchen - Vol. 2: Vegetables - The Garden of Earthly Delights veröffentlicht, das zweite in einer Reihe von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, TV-Moderatorin und Starköchin Cristina Ferrare, mit einem KI-Souschef für jedes Rezept.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne und Visteon abgeschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Insassen in Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt.

Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und gestaltet die digitale Verlagslandschaft neu. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Kontakt Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1 (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Legible IR-Kontakt

Mr. Neil Simon, CEO

Investor Cubed Inc.

Tel.: +1 (647) 258 3310

E-Mail: nsimon@investor3.ca

Krupp Kommunications, Inc.

Jennifer Garbowski

VP Business Development & Client Relations

Tel.: +1 212-886-6703

E-Mail: jgarbowski@kruppagency.com

www.KruppAgency.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76497

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76497&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52475E1060

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.