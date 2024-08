Schwächer ins Wochenende | Nervös aber hoffnungsvoll

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Anmeldung Frankfurt School of Finance: https://sites.google.com/view/financeaihub



Der Dow Jones hat gestern die Niveaus vom Montag wieder eingeholt, mit dem besten Handelstag des S&P 500 seit November 2022. Die Marktbreite war stark, mit einem Verhältnis von steigenden zu sinken Aktien bei vier zu eins. Der CBOE Volatility Index (VIX) ist auf unter 24 gesunken, und kommt von einem Wochenhoch von über 65. Eine im historischen Vergleich dramatische Kehrtwende. Was Wirtschaftsdaten betrifft, ist das Umfeld heute ruhig. Es stehen keine wichtigen Zahlen an. Die Berichtssaison verläuft anhaltend volatil, wobei sich das Nachrichtenumfeld im Tech-Sektor aufhellt. Taiwan Semiconductor spricht von starkem Wachstum im Juli, während Chinas größter Chiphersteller SMIC einen ähnlichen Trend sehen. Ansonsten sehen wir an der Wall Street heute auch steigende Kursziele für die Aktien von Eli Lilly, angefacht durch die soliden Ergebnisse.



00:00 Intro

01:14 Seminar-Reihe

02:15 Überblick (Vix, Rezession, Tech-Momentum)

04:30 Super Micro | Fazit

05:23 SMIC | Taiwan Semi | Micron | Akamai

07:35 Take 2 Interactive | Dropbox | Genpact

08:40 Ausblick nächste Woche

10:35 Capri | Elf Beauty | Delta Air | Expedia

14:40 Paramount | Gilead | Insulet

17:15 Analysten zu Eli Lilly, PayPal u.v.a.

18:30 Fazit | Risiko Geopolitik | Trump



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke