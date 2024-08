Börsenerholung vorerst gestoppt - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen haben Aktienanleger am Montag einen Gang zurückgeschaltet.

In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten zögerten sie mit weiteren Käufen. Dax und EuroStoxx50 notierten am Mittag jeweils kaum verändert bei 17.723 beziehungsweise 4674 Punkten. In Asien stagnierte die Börse Shanghai bei 2858 Zählern, während der Handel in Japan wegen eines Feiertages pausierte.

"Der nächste Test für die Nachhaltigkeit der Mini-Erholung der vergangenen Handelstage steht am Mittwoch an, wenn in den USA die Inflationsdaten für den Monat August veröffentlicht werden", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. "Sie werden maßgeblich über den nächsten geldpolitischen Schritt der US-Notenbank entscheiden."

Experten rechnen für Juli mit einer unveränderten Teuerungsrate von drei Prozent im Jahresvergleich. Unter Anlegern gilt eine Zinssenkung der Fed im September als gesetzt. Die eine Hälfte rechnet dabei mit einer Reduzierung um einen Viertelprozentpunkt und die andere Hälfte mit einem halben Prozentpunkt. Auch in China werden in den kommenden Tagen zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, unter anderem zur Kreditvergabe und der wirtschaftlichen Aktivität. Von ihnen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf den Zustand der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

NAHOST-KRISE TREIBT ÖLPREIS - BITCOIN UNTER DRUCK

Die schwindende Furcht vor einem Nachfragerückgang gebe dem Ölpreis Schub, sagte Analyst Tony Sycamore vom Brokerhaus IG. "Darüber hinaus herrscht große Sorge, dass der Iran sich für die Tötung wichtiger Hamas- und Hisbollah-Führer durch Israel rächt. Es scheint eine Frage des Wann zu sein und nicht des Ob." Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich am Montag um 0,7 Prozent auf 80,21 Dollar je Barrel (159 Liter).

Hamas-Chef Ismail Hanijeh war vor zwei Wochen durch einen gezielten Raketenangriff ums Leben gekommen. Iran macht Israel hierfür verantwortlich. Zur gleichen Zeit hatte Israel die Tötung des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukr bekanntgegeben.

Die Krise im Nahen Osten machte Börsianern zufolge auch die Anleger am Kryptowährungsmarkt nervös. Bitcoin konnte die Erholung ebenfalls nicht fortsetzen und verbilligte sich um bis zu fünf Prozent auf 57.673 Dollar. Am Freitag hatte die älteste und wichtigste Cyber-Devise zeitweise bei 62.717 Dollar notiert.

STARKE ZAHLEN BEI HANNOVER RÜCK - BT MIT NEUEM GROSSAKTIONÄR

Die Aktien von Hannover Rück stiegen dagegen um bis zu 6,3 Prozent, so stark wie zuletzt vor knapp vier Jahren. Der Rückversicherer verbuchte einen überraschend hohen Reingewinn und wuchs auch beim Neugeschäft deutlich. Auf dieser Basis würden die bekräftigten Gesamtjahresziele voraussichtlich deutlich übertroffen, prognostizierte Analyst Philip Kett von der Investmentbank Jefferies. Im Windschatten von Hannover Rück rückten die Rivalen Münchener Rück und Swiss Re ein knappes Prozent vor.

In London gewannen die Titel von BT in der Spitze 7,6 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit drei Monaten zu. Der indische Mischkonzern Bharti Enterprises übernimmt den knapp 25-prozentigen Anteil des bisher größten BT-Aktionärs Altice, der aktuell umgerechnet etwa 3,7 Milliarden Euro wert ist. Der Kabelnetz-Betreiber Altice muss seinen hohen Schuldenberg abbauen. Die Papiere des zweitgrößten BT-Eigners Deutsche Telekom gewannen bis zu ein Prozent.

