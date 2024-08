TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. August 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 10.30 h Analystencall) 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert) 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Großhandelspreise 7/24 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Unternehmen in Niedersachsen + 10.30 Lingen - Habeck nimmt symbolisch einen Phasenschieber in Betrieb, der Stromschwankungen im Netz verhindern soll. + 13.00 Lingen - Habeck nimmt mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung bei RWE in Betrieb + 18.00 Holzminden - Besuch bei Stiebel Eltron 12:00 DEU: Pressestatement - Bundesinnenministerin Nancy Faeser informiert sich beim Bundesamt für Verfassungsschutz über die aktuelle Sicherheitslage 15:00 CHE: Pk USA informieren über geplante Sudan-Gespräche in der Schweiz HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

