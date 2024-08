ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Salzgitter auf 16 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen im Rahmen der Eckdaten von 22,50 auf 16,00 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber auf "Halten". In einem herausfordernden Marktumfeld geprägt von niedriger Stahlnachfrage, globaler Überkapazitäten und niedriger Preise seien die Geschäftsergebnisse enttäuschend gewesen. Der Experte sieht im Jahr 2024 ein Übergangsjahr. Die Chancen auf eine rasche Erholung in der zweiten Jahreshälfte erschienen ihm angesichts der konjunkturellen Lage eher gering./tih/la

