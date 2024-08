EQS-News: GESCO SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2024

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

GESCO SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2024



13.08.2024

Gedämpfte Nachfrage führt zu Umsatz- und Ergebnisrückgang

Keine Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr erwartet

Ergebnissteigerung im zweiten Halbjahr durch Projekte erwartet

Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, veröffentlichte heute ihren Halbjahresbericht 2024.

Der Anfang des Jahres erwartete Wirtschaftsaufschwung für das zweite Halbjahr verzögert sich weiter. Die jüngste Eintrübung der Stimmungsindikatoren und die erneuten Rückgänge bei Auftragseingängen und Produktion zeigen eine anhaltende Schwäche in der deutschen Industrie. Eine noch schlechtere Entwicklung durchläuft aktuell der Maschinenbau. Während für die EU insgesamt von einem Rückgang um 3% im laufenden Jahr ausgegangen wird, soll der Maschinenbau in Deutschland sogar um 4% zurückgehen. Dieser anhaltend schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa mit einer spürbar gedämpften Nachfrage konnte sich die GESCO-Gruppe im ersten Halbjahr nicht entziehen.

Der Auftragseingang der GESCO-Gruppe lag wie schon im ersten Quartal auch im zweiten Quartal über dem erzielten Umsatz und zum ersten Mal seit geraumer Zeit über dem des Vorjahresquartals. In Verbindung mit der üblichen Auslieferung einiger Projekte im Maschinenbau zum Ende des zweiten Halbjahres, rechnet GESCO mit einer Ergebnissteigerung im zweiten Halbjahr. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der GESCO-Gruppe veranlasste den Vorstand Ende Juli jedoch die Prognose für das laufende Wirtschaftsjahr anzupassen und seine Umsatz- und Ergebniserwartung zurückzunehmen. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von 520 – 540 Mio. € und ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von ca. 8 – 12 Mio. € erwartet.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 steht unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns (IFRS) in 01.01.2024 - 30.06.2024 01.01.2023 - 30.06.2023 Veränderung

(in%) Auftragseingang T€ 275.500 288.785 -4,6% Umsatz T€ 252.845 292.135 -13,4% EBITDA T€ 15.678 31.688 -50,5% EBIT T€ 6.568 22.844 -71,2% EBIT-Marge % 2,6% 7,8% -522 bp EBT T€ 4.082 21.245 -80,8% Konzernergebnis1) T€ 2.019 14.303 -85,9% Ergebnis je Aktie € 0,19 1,32 -85,6% Schlusskurs 2) € 16,65 24,40 -31,8% Mitarbeiter3) Anzahl 1.869 1.889 -1,1%

1)Nach Anteilen Dritter 2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag 3)Anzahl zum Bilanzstichtag

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Head of Investor Relations

Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

