EQS-News: STEMMER IMAGING: Positive Entwicklung in Auftragseingang und Umsatz im zweiten Quartal – Investorenvereinbarung mit MiddleGround Capital abgeschlossen

Puchheim, 13. August 2024

Puchheim, 13. August 2024 – Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Auftragseingang im zweiten Quartal 2024 mit EUR 35,2 Mio. zum zweiten Mal in Folge mit Anstieg im Vergleich zum Vorquartal

Umsatzerlöse zeigen sich im zweiten Quartal mit EUR 30,8 Mio. im Vergleich zum Vorquartal verbessert (+12,1 %) – der Halbjahreswert liegt mit EUR 58,3 Mio. unterhalb des starken Vorjahreswerts (H1 2023: EUR 78,4 Mio.)

Bruttomarge im ersten Halbjahr 2024 leicht verbessert auf hohem Niveau von 40,0 % (H1 2023: 39,6 %)

EBITDA-Marge bei 15,6 % (H1 2023: 18,1 %): EBITDA von EUR 9,1 Mio. (H1 2023: EUR 14,2 Mio.)

Operativer Cashflow verbessert sich um 86,7 % auf EUR 15,5 Mio. (H1 2023: EUR 8,3 Mio.)

Investorenvereinbarung mit MiddleGround Capital abgeschlossen

Auch im zweiten Quartal 2024 trotzte STEMMER IMAGING dem erwartungsgemäß herausfordernden Marktumfeld. Der im zweiten Quartal in Folge verbesserte Auftragseingang sendet positive Signale für die weitere Geschäftsentwicklung. Auch die im Vergleich zum Vorquartal gestiegenen Umsatzerlöse (H1 2023: EUR 78,4 Mio.) sind ein positiver Indikator. Die Bruttomarge im ersten Halbjahr 2024 zeigt sich mit 40,0 % erneut leicht verbessert auf hohem Niveau (H1 2023: 39,6 %). Das EBITDA reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR 9,1 Mio. (H1 2023: EUR 14,2 Mio.). Erneut stark entwickelte sich der operative Cashflow mit EUR 15,5 Mio. (H1 2023: EUR 8,3 Mio.). Die vorliegenden Zahlen beinhalten erstmals auch die Umsätze und Ergebnisbeiträge der im Q2 akquirierten und seit Mai 2024 konsolidierten Phase 1 Technology Corp., New York, USA.

KENNZAHLEN

(in MEUR) 01.01.2024-30.06.2024

H1 2024 01.01.2023-30.06.2023

H1 2023 01.04.2024-30.06.2024

Q2 2024 01.04.2023-30.06.2023

Q2 2023 Auftragseingang 67,9 76,1 35,2 40,0 Umsatz 58,3 78,4 30,8 38,0 EBITDA 9,1 14,2 5,0 6,9 EBIT 7,2 12,2 4,1 5,9 EBT 7,1 12,1 4,1 5,9 Konzernergebnis 5,1 8,8 2,9 4,2 Ergebnis pro Aktie in EUR 0,79 1,35 0,44 0,6

Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds konnte STEMMER IMAGING im ersten Halbjahr einen Auftragseingang in Höhe von EUR 67,9 Mio. (H1 2023: EUR 76,1 Mio.) erreichen und im zweiten Quartal 2024 auf EUR 35,2 Mio. steigern. Damit wurde im zweiten Quartal in Folge eine Verbesserung des Auftragseingangs erzielt (Q4 2023: EUR 25,0 Mio., Q1 2024: EUR 32,8 Mio.). Gleichzeitig kam es aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Gesamtlage weiterhin zu Projektverzögerungen.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse profitierte von der bereits im ersten Quartal 2024 berichteten Erholung im Auftragseingang. Im ersten Halbjahr 2024 konnten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 58,3 Mio. erzielt werden, was im Vergleich zum starken Vorjahreswert (EUR 78,4 Mio.) einem Rückgang von 25,6 % entspricht. Im zweiten Quartal beliefen sich die Umsatzerlöse auf EUR 30,8 Mio. (Q2 2023: EUR 38,0 Mio.). Dieser Umsatzrückgang, sowohl im Q2 als auch auf das erste Halbjahr bezogen, war das Ergebnis einer Abschwächung über alle Regionen und Endmärkte hinweg. Die Book to Bill-Ratio liegt für das erste Halbjahr bei 1,2 und deutet einen positiven Umsatztrend für die folgenden Quartale an.

Die Rohertragsquote verbesserte sich im ersten Halbjahr 2024 leicht auf starke 40,0 % im Vergleich zu 39,6 % im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge im zweiten Quartal lag bei 40,0 % (Q2 2023: 40,0 %). Die Gesellschaft weist ein EBITDA von EUR 9,1 Mio. (H1 2023: EUR 14,2 Mio.) aus, welches bereits vollumfänglich die Akquisitionskosten der Phase 1 Technology Corp., New York, berücksichtigt. Die EBITDA-Rentabilität lag bei 15,6 % (H1 2023: 18,1 %) und liegt damit vorübergehend unterhalb des Mittelfrist-Zielkorridors zwischen 17 % und 21 %. Das EBIT belief sich auf EUR 7,2 Mio. (H1 2023: EUR 12,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR 0,79 (H1 2023: EUR 1,35). Im zweiten Quartal erwirtschaftete STEMMER IMAGING ein EBITDA von EUR 5,0 Mio. (Q2 2023: EUR 6,9 Mio.) und ein EBIT von EUR 4,1 Mio. (Q2 2023: EUR 5,9 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 16,2 % (Q2 2023: 18,0 %).

Der operative Cashflow der STEMMER IMAGING hat sich im ersten Halbjahr 2024 mit EUR 15,5 Mio. (H1 2023: EUR 8,3 Mio.) erneut sehr positiv entwickelt. Für das zweite Quartal lag der operative Cashflow bei EUR 6,1 Mio. (Q2 2023: EUR 2,8 Mio.). Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch das solide operative Ergebnis und die positive Working Capital-Entwicklung beeinflusst.

Durch den Abschluss der Akquisition der Phase 1 Technology Corp., New York, Anfang Mai sind in den vorliegenden Quartalszahlen zwei Monate der Geschäftstätigkeit der erworbenen Gesellschaft enthalten.

In Bezug auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sieht der Vorstand weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld, das von vorübergehender Investitionszurückhaltung in wichtigen Endmärkten geprägt ist. Auf Basis der anhaltend positiven Entwicklung der Auftragslage hält der Vorstand an der im März prognostizierten Umsatzspanne von EUR 140 bis EUR 157 Mio. für das laufende Geschäftsjahr fest und bestätigt die Gewinnprognose (EBITDA) von EUR 24 bis EUR 31 Mio. Mögliche ergebniswirksame Sonderbelastungen im Zusammenhang mit der Investorenvereinbarung mit MiddleGround Capital sind hierbei nicht berücksichtigt. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr entsprechend der bisherigen Geschäftsentwicklung fortsetzt, der Auftragsbestand abgearbeitet werden kann und es zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung spätestens im späten dritten Quartal kommt. Wie sich die aktuellen Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten auf die weitere wirtschaftliche Erholung auswirken, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Am 22. Juli 2024 hat STEMMER IMAGING eine Investorenvereinbarung mit MiddleGround Capital geschlossen, um langfristige Wachstumschancen für die Gesellschaft zu erschließen. Der Vorstand von STEMMER IMAGING soll in seiner bisherigen Zusammensetzung bestehen bleiben und das Unternehmen weiterführen. MiddleGround Capital hat zusätzlich angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der STEMMER IMAGING AG zu unterbreiten. Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING begrüßen die geplante Investition und unterstützen das angekündigte Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der von MiddleGround Capital noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage. Die Transaktion unterliegt marktüblichen Vollzugsbedingungen, unter anderem regulatorischen Freigaben, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 vollzogen sein.

Arne Dehn, CEO von STEMMER IMAGING, erläutert: „Mit der zukünftigen Zusammenarbeit mit MiddleGround Capital läuten wir eine neue Ära bei STEMMER IMAGING ein. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft uns neue Möglichkeiten eröffnet und unsere Marktposition auch zum Wohle unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner stärken wird. Wir freuen uns darauf, die vielversprechenden Marktchancen der Zukunft zu nutzen!“

Der Halbjahresbericht der STEMMER IMAGING AG zum 30. Juni 2024 steht in digitaler Form auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investoren zur Verfügung (Investoren - Finanzberichte | STEMMER IMAGING (stemmer-imaging.com)).

Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie.

Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung – von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von STEMMER IMAGING dar. Diese Pressemitteilung stellt auch keine Stellungnahme von Vorstand oder Aufsichtsrat zu dem angekündigten Angebot dar.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

