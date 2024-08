Ethereum Kurs hält sich über 2.600 Dollar – US-Geldpolitik im Fokus

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) kann sich am Dienstagnachmittag weiterhin über der Marke von 2.600 Dollar halten. Nach den Turbulenzen aus der vergangenen Handelswoche scheint womöglich vorher wieder Ruhe am Markt eingekehrt zu sein. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger allerdings nicht.

Auftrieb dürften nicht zuletzt auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Preisdaten gegeben haben.

US-Erzeugerpreise verlieren an Schwung – Anleger hoffen auf Nachlassen des Inflationsdrucks

Die US-Erzeugerpreise in den USA sind im Juli weniger stark angestiegen als gedacht. Abgemildert wurde der Anstieg durch günstigere Dienstleistungen, was als mögliches Signal gewertet werden kann, dass sich die Teuerung weiter abschwächt.