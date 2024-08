Rheinmetall - Erfolgreicher Flaggenausbruch

„Flagge liefert Fingerzeig“ – so lautete zuletzt unser Fazit in Bezug auf die Rheinmetall-Aktie (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 9. August). Nachdem es zuvor zu einer idealtypischen Bestätigung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 441,00 EUR) kam, konnte das Papier diese Glättung in der vergangenen Woche als Sprungbrett nutzen. Mit einer bemerkenswerten Relativen Stärke – während der DAX® im August (bisher) um 4 % nachgab, liegt der Rüstungskonzern gut 8 % im Plus – gelang jüngst der Ausbruch aus der eingangs beschriebenen Korrekturflagge (siehe Chart). Der beschriebene Ausbruch geht mit einem ganz besonderen Candlestickmuster einher. So entsteht ein „bullish engulfing“, welches sogar die Körper der 11(!) vorangegangenen Wochenkerzen umschließt. Der Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 508,67 EUR) beendet endgültig die Phase des Luftholens seit dem Rekordhoch von Mitte April bei 571,80 EUR, sodass perspektivisch neue Allzeithochs winken. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der o. g. Flagge langfristig sogar auf rund 770 EUR taxieren. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite ist dagegen die alte Flaggenbegrenzung prädestiniert.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.