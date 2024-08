Mars kauft Pringles-Hersteller Kellanova für rund 36 Milliarden US-Dollar

MCLEAN/BATTLE CREEK (dpa-AFX) - Der US-Nahrungsmittelkonzern Mars will den Pringles-Hersteller Kellanova übernehmen. Mars zahle 83,50 US-Dollar je Aktie, die Transaktion habe damit inklusive Schulden ein Volumen von nahezu 36 Milliarden Dollar (knapp 33 Mrd Euro), teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Es ist eine der größten Übernahmen in diesem Jahr und bringt zwei bedeutende Nahrungsmittelkonzerne zusammen. Die Aktie von Kellanova stieg in den USA vorbörslich um 7,9 Prozent. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über einen kurz bevorstehenden Deal berichtet.

Das Geschäft mit verpackten Nahrungsmitteln sieht sich sinkenden Volumen sowie einem sich abschwächenden Wachstum durch eine abflauende Nachfrage ausgesetzt. Unternehmen versuchen, mit neuen Produkten und dem Einstieg in neue Märkte gegenzusteuern, nachdem Verbraucher sich wegen Preiserhöhungen vermehrt zurückhalten.

Kellanova ist bislang besser als die Konkurrenz gefahren und hat zuletzt eine Reihe von guten Zahlen vorgelegt, seitdem das Unternehmen sein Cerealien-Geschäft WK Kellog Ende vergangenen Jahres abgespalten hat. Für die in privater Hand liegende Mars würde die Übernahme eine sinkende Abhängigkeit vom stark schokoladenlastigen Geschäft bedeuten, ein Vorteil insbesondere mit Blick auf die auf Rekordhöhen gestiegenen Kakao-Preise in diesem Jahr.

Analysten erwarten keine größeren Probleme durch die Kartellbehörden, da sich die Produkte nur begrenzt überlappen würden.