Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG 14.08.2024 / 18:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2024 Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Q2: Kursrückgang spiegelt v.a. schwache Auftragslage wider - Rekordmarge im Halbleiter-Segment PVA TePla hat heute Q2-Kennzahlen veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig unserer Erwartung entsprechen. Die Umsatzguidance für 2024 bleibt aufgrund des Auftragsbestandes für uns Formsache, aufgrund der Auftragslage im laufenden Jahr lassen wir unsere Annahmen für das GJ 2025ff. unverändert. Umsatzentwicklung wie erwartet - Auftragslage unter der Erwartung: Im abgelaufenen Quartal steigerte PVA TePla die Konzernerlöse um 8,3% yoy auf 73,9 Mio. EUR, was leicht oberhalb unserer Erwartung von 72,0 Mio. EUR liegt. Beide Segmente konnten ihre Vorjahresmarken ausbauen, wenngleich bei Industrial Systems der Anstieg deutlich dynamischer ausfiel (+18,1% yoy; Semiconductor Systems: 4,1% yoy) und das Segment nunmehr 30,0% der Umsätze repräsentiert (Vj.: 29%). Nach H1 generierte der Konzern Erlöse von 135,3 Mio. EUR (+6,8% yoy). Die Auftragslage gestaltete sich nach 6M mit 72,5 Mio. EUR (Vj.: 104,9 Mio. EUR) Auftragseingang indes noch etwas angespannter als von uns erwartet (84,0 Mio. EUR). Beide Segmente waren von der Investitionszurückhaltung in allen Maschinenbau-Segmenten beeinflusst. Profitabilität und FCF-Generierung verbessert: Mit einem weiter ausgebauten Umsatzanteil von ausgelieferten Aufträgen für hochprofitable Metrologie-Anlagen sowie einem Service-Anteil von ca. 20% an den Konzernerlösen in Q2, gestaltete sich der Produktmix für PVA TePla laut Vorstand deutlich profitabler als in den Vorquartalen. Dies manifestierte sich in einer um 2,7 PP yoy höheren Bruttomarge (32,1%). Der stark gesteigerte Umsatz mit Metrologie-Anlagen zeigte sich auch in einer rekordträchtigen Segment-EBIT-Marge von 20,1% (+5,7 PP yoy). Ergebnisseitig steigerte der Konzern im letzten Quartal, trotz spürbarer Mehrausgaben für intensivierte Forschungsaktivitäten und dem voranschreitenden Organisationsumbau, seine EBITDA-Marge um 3,6 PP yoy auf 17,9%. Die EBIT-Marge stieg aufgrund der stärker gestiegenen Abschreibungen unterproportional um 2,6 PP yoy (15,1%; MONe: 15,2%). Damit generierte das Unternehmen zum 30.06. wie von uns erwartet eine EBIT-Rendite oberhalb der, auf FY-Ebene, avisierten 15%. Auch wenn der Free Cashflow mit 0,5 Mio. EUR nur leicht positiv ausfiel, steigerte der Konzern diesen deutlich ggü. dem Vorjahr (-5,0 Mio. EUR) und profitierte hier von der normalisierten WC-Bindung, die mit dem schrumpfenden Order-buch einhergeht (weniger Anzahlungen -> weniger Vorräte & FLL in Folgeperioden). Erfüllung der Guidance ist Formsache - Langfristige Wachstumsperspektiven intakt: Der Vorstand bestätigte die FY-Guidance, die u.E. auf Top und Bottom Line gut erreichbar ist. Wir halten ein Übertreffen der EBITDA-Guidance aufgrund eines sich stetig verbessernden Produktmixes (Metrologie) und eines starken Service-Geschäfts unverändert für realistisch. Im Earnings Call erläuterte der Vorstand zudem die positiven Wachstumsaussichten im Metrologie-Segment. Dabei wurde ausdrücklich betont, dass man deutlich von der aktuellen Investitionsoffensive im Backend v.a. im Bereich Advanced Packaging (AP) profitiere. So konnte man hier jüngst einen neuen US-Kunden gewinnen. Das Marktforschungsinstitut Yole beziffert bspw. die CAGR des AP-Marktes bis 2029 mit 11,0% p.a. Insgesamt erwartet der Vorstand zum Ende des GJ eine Belebung der allgemeinen Auftragslage. Fazit: Q2 verdeutlichte sowohl den aktuellen Gegenwind als auch die operative Stärke PVA TePlas. Die langfristigen Wachstumsaussichten sind dank des hochwertigen Technologieportfolios und der Branchenadressierung kristallklar. Mittel- und langfristig dürfte sich das aktuelle Bewertungsniveau als Boden herausstellen. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 