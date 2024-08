Ukraine rückt in Kursk vor und erklärt Sudscha für eingenommen

Kiew/Moskau (Reuters) - Die Ukraine rückt stetig in der russischen Oblast Kursk vor und erklärt die Stadt Sudscha für eingenommen.

Ihre Streitkräfte haben auch Drohnen auf die Oblast Woronesch gefeuert, die weiter südlich an der gemeinsamen Staatsgrenze liegt. In Kursk seien die Soldaten binnen 24 Stunden ein bis zwei Kilometer vorgerückt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in einer Video-Konferenz mit Armeechef Olexander Syrskyj. Dieser erklärte, am Mittwoch seien 100 russische Soldaten gefangengenommen worden und fügte hinzu, Sudscha sei vollständig unter Kontrolle. In der Stadt verläuft die Pipeline, durch die Russland Gas aus Westsibirien via Ukraine in die Slowakei und andere EU-Länder liefert. Das ukrainische Fernsehen zeigte Bilder von Soldaten in Sudscha, die eine russische Flagge von einem öffentlichen Gebäude herunterreißen und rufen: "Ruhm der Ukraine!"

"Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagte Syrskyj in der Video-Konferenz mit Selenskyj. Aufnahmen davon wurden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in Kursk auch ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 zerstört. "Die Arbeit zur Beseitigung der Besatzer, ihrer Ausrüstung und Waffen wird kontinuierlich fortgesetzt", teilte der Generalstab auf Telegram mit.

Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Doch auch die russische Regierung berichtete von ukrainischen Angriffen, hielt sich zum Vormarsch des Feindes aber bedeckt. In der Nacht zu Mittwoch seien 117 ukrainische Drohnen und vier Raketen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Jeweils 37 Drohnen seien über Kursk und Woronesch zerstört worden.

In der Oblast Belgorod, die zwischen Kursk und Woronesch liegt und ebenfalls an die Ukraine grenzt, verhängte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow den Ausnahmezustand. Die Lage sei äußerst schwierig und angespannt, teilte er auf Telegram mit. Gladkow begründete den Ausnahmezustand mit anhaltenden ukrainischen Angriffen. Beim täglichen Beschuss seien Häuser zerstört worden, Zivilisten seien getötet oder verletzt worden.

Mit ihrer beispiellosen Bodenoffensive hat die Ukraine den Krieg nach Russland gebracht. Fast 200.000 Menschen im russischen Grenzgebiet wurden bereits in Sicherheit gebracht. Am Dienstag hatten Selenskyj und Syrskyj erklärt, die Streitkräfte kontrollierten nach einer Woche 74 Ortschaften und mehr als 1000 Quadratkilometer in Kursk.

"ECHTES DILEMMA FÜR PUTIN"

Russland reagierte mit der Verlegung von Truppen aus seiner an der Ostsee gelegenen Exklave Kaliningrad nach Kursk, wie der litauische Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas in einem Gespräch mit Selenskyj sagte.

Das Thema Friedensgespräche ist für Russland bis auf weiteres zurückgestellt. Die Ukraine habe mit ihrem Angriff auf Kursk mögliche Verhandlungen "auf lange Sicht auf Eis gelegt", sagte der Sondergesandte des Außenministeriums, Rodion Miroschnik, der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die von der Ukraine verzeichneten Gebietsgewinne in Kursk, wo ihre Soldaten am 6. August eingefallen waren, wertete US-Präsident Joe Biden als "echtes Dilemma" für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die USA stünden wegen des Einsatzes in ständigem Kontakt mit der Regierung in Kiew. Die USA sind einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine und liefern dem Land, das im Februar 2022 von Russland überfallen wurde, Waffen und Munition.

RUSSISCHE DROHNENANGRIFFE AUF UKRAINE

Die Ukraine berichtete aber auch über russische Drohnenangriffe auf mehrere eigene Regionen. 17 von insgesamt 23 russischen Drohnen seien abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit. Die russischen Streitkräfte hätten zudem mit zwei Lenkbomben vom Typ Kh-59/69 angegriffen. In Charkiw und Schytomyr im Norden der Ukraine sei Infrastruktur getroffen worden, teilten die dortigen Behörden mit. Opfer gebe es nicht.

Auch in Mykolajiw im Süden wurde dem Gouverneur Witaly Kim zufolge eine Drohne abgefangen. Die herabstürzenden Trümmer hätten zwei Wohnhäuser beschädigt, verletzt worden sei niemand. Die Gouverneure der Regionen Kiew, Tscherkassy und Kirowohrad berichteten, es habe weder Schäden an der Infrastruktur noch Opfer bei dem russischen Angriff gegeben. Nach Angaben des Netzbetreibers Ukrenergo wurden Energieanlagen im Norden und Süden der Ukraine angegriffen. In Teilen der Region Tschernihiw sei es zu zeitweiligen Stromausfällen für Verbraucher gekommen.

(Bericht von Tom Balmforth, Pavel Polityuk, Guy Faulconbridge, Anastasiia Malenko, geschrieben von Sabine Ehrhardt.; Redigiert von Kerstin Dörr.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)