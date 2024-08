PUMA – attraktive Einstiegschance nach Kursrutsch

Hohe Investitionen und schwache Absätze im Kerngeschäft – PUMA enttäuscht mit Q2-Ergebnis!

Ernüchternd fiel die Bilanz für das abgelaufene Q2 aus. So verzeichnete PUMA einen leichten Umsatzrückgang von -0,2 % auf 2,10 Mrd. Euro. Auf wechselkursbereinigter Basis konnte PUMA immerhin mit einem leichten Erlösplus von 2,1 % aufwarten, womit man jedoch hinter den Analystenschätzungen zurückblieb. Beim bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete PUMA immerhin einen leichten Anstieg von 1,6 % auf 117,2 Mio. Euro. Neben schwächeren Produktabsätzen machten sich auch höhere Logistikkosten und Investitionen in den Ausbau des Direct-to-Consumer-Segments negativ bemerkbar, weshalb PUMA beim operativen Ergebnis die Konsenserwartungen der Analysten von 123,4 Mio. Euro nicht erfüllen konnte. Auch unterm Strich musste PUMA einen deutlichen Rückgang beim Nettogewinn von 55 auf 41,9 Mio. Euro quittieren, während der Analystenkonsens hier bei rund 53,8 Mio. Euro gelegen hatte.

Auslandsmärkte und DTC-Geschäft mit soliden Zuwächsen – Großhandelssegment enttäuscht

Trotz des insgesamt eher enttäuschenden Abschneidens im abgelaufenen Q2 konnte PUMA immerhin in einigen Regionen wieder Boden gegenüber der Konkurrenz gut machen. Dank höherer Absätze bei Sportschuhen und Trikots in Latein- und Nordamerika konnte man in diesem wichtigen Absatzmarkt mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 9,0 % aufwarten, während man auch im Kernmarkt Europa im Q2 wieder ein leichtes Umsatzplus vorzuweisen hatte. Solide fiel das Abschneiden von PUMA in der Kernregion Asien/Pazifik aus, obwohl man hier dank einer Absatzerholung in Großchina mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 1,9 % aufwarten konnte. Ein weiterer Lichtblick in der ansonsten recht trüben Quartalsbilanz der Herzogenauracher war das Direct-to-Consumer-Segment. Hier verzeichnete man bei den Erlösen mit eigenen Shops und im E-Commerce-Segment ein wechselkursbereinigtes Umsatzplus von 19,5 %, wobei man dank der anhaltenden Markendynamik weitestgehend auf Rabattaktionen verzichten konnte. Schwächer präsentierte sich hingegen das Großhandelssegment, in dem man auch aufgrund der Einführung neuer Produkte einen Umsatzrückgang von -3,3 % hinnehmen musste.

Neue Produkte sollen im zweiten Halbjahr für Schwung sorgen!