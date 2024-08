ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Puma SE auf 42 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal "ein Eigentor mit potenziell positiven Folgen geschossen", schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund höherer Finanzaufwendungen reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2024 / 00:45 / EDT

