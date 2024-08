Meine 3 Aktienfavoriten, falls der Aktienmarkt jetzt crasht!

Crasht der Aktienmarkt? Möglicherweise. Zumindest hat es in den letzten Tagen hin und wieder eine Korrektur gegeben. Entscheidend für Investoren ist jedoch nicht, dass wir dann die Flinte ins Korn werfen. Nein, sondern: Dass wir unsere Aktienfavoriten auswählen und zu günstigen Konditionen in sie investieren.

Meine Aktienfavoriten für einen möglichen Crash am Aktienmarkt sind Coca-Cola (WKN: 850663), die Münchener Rück (WKN: 843002) und Amazon (WKN: 906866). In diese drei Anteilsscheine würde ich weiter investieren. Wobei es davon abhängig ist, wie tief die Anteilsscheine fallen.

Falls der Aktienmarkt crasht: Coca-Cola landet erneut im Depot!

Sollte der Aktienmarkt jetzt crashen, würde ich erneut in die Aktie von Coca-Cola investieren. Hierbei handelt es sich stets um einen Aktienfavoriten von mir. Den ich jedoch nur dann kaufe, wenn ich die Anteilsscheine besonders günstig erwerben kann. Qualität und der Preis sollten schließlich stimmen.

Weiterhin glaube ich, dass Coca-Cola eine der zeitlosesten Aktien auf unserem Planeten ist. Der US-amerikanische Getränkekonzern besitzt mit der gleichnamigen Coca-Cola die wohl bekannteste Limonade. Weitere Namen wie Sprite, Fanta, MezzoMix oder Lift runden dieses Portfolio ab. Wohingegen neuere Produkte wie FuzeTea das Portfolio abrunden und Wachstum ermöglichen. Alles in allem: Ein defensiver Mix, der außerdem noch mit Pricing-Power überzeugen kann.

Coca-Cola trennt sich zudem vermehrt von seinem eigenen Abfüll-Geschäft und kann per Lizenzen und dem Verkauf des Sirups höhere Margen erzielen. Auch das ist wichtig. Die Abhängigkeit von wenigeren Kunden mit einem deutlich höheren Volumen verschafft dem Konzern schließlich Pricing-Power. Alles in allem: Ein starkes Gesamtpaket, das mit einer spannenden Dividende aufwarten kann.

Gerade als Einkommensinvestoren dürfen wir nicht vergessen, dass Coca-Cola seit nunmehr sechs Jahrzehnten eine stets konstante Dividende an die Investoren auszahlt. Momentan beläuft sich die Dividendenrendite auf ca. 3 %. Falls der Aktienmarkt crasht und der Wert auf deutlich über 3,5 % steigt, würde ich bei diesem Aktienfavoriten von mir noch einmal zugreifen.

Münchener Rück: Eine der stärksten Dividenden im DAX!

Für mich besitzt die Münchener Rück eine der stärksten Dividenden aus unserem heimischen Leitindex, dem DAX. Seit mittlerweile 55 Jahren zahlt der deutsche Rückversicherer zumindest eine stets stabile Dividende auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres aus. Ja, auch eine solche Dividendenaktie zähle ich daher zu meinen Aktienfavoriten.

In letzter Zeit konnten die Anteilsscheine jedoch stark im Wert steigen. Seit dem Sommer des Jahres 2022 ging es von ca. 220 Euro bis auf zuletzt sogar 470 Euro hinauf. Keine Frage: Damit kletterte die fundamentale Bewertung. Wobei ein Gewinnwachstum bis auf 5 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2024 auch eine Ergebnisverdopplung innerhalb dieses Zeitraums ermöglicht hat. Die gestiegenen Zinsen führen zu besseren Margen im Anleihe-Geschäft. Die Tendenz dürfte auch zukünftig weiter anhalten.

Zuletzt ist die Aktie der Münchener Rück jedenfalls etwas korrigiert. Mit einem Kursniveau von unter 430 Euro erscheinen die Anteilsscheine bereits moderater bewertet. Ich lege mich auf die Lauer, um möglicherweise bei unter 380 Euro noch einmal einzusteigen. Auf diesem Bewertungsniveau würde ich den DAX-Rückversicherer mit fast 4 % Dividendenrendite erneut kaufen können. Zudem beliefe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis wohl auf einen Wert von 10 oder niedriger. Das wäre eine Bewertung, bei der ich erneut eine höhere Gewichtung bei meinem Aktienfavoriten wagen würde. Wobei es dafür nötig wäre, dass der Aktienmarkt noch ein wenig crasht. Oder zumindest korrigiert.

Falls der Aktienmarkt crasht: Amazon!

Zu guter Letzt würde ich in die Amazon-Aktie investieren, falls der Aktienmarkt crasht. Amazon hätte bereits früher einer meiner Aktienfavoriten sein sollen. Seit fast einem Jahr bin ich mittlerweile investiert. Trotz hoher Börsenbewertung von zwischenzeitig sogar über 2 Billionen US-Dollar: Ich glaube an einen langfristigen Erfolgskurs.

Amazon ist einerseits der klare Marktführer im E-Commerce in der westlichen Welt. Außerdem hat sich das US-amerikanische Tech-Schwergewicht im Cloud-Segment mit seiner Tochter AWS und einem Marktanteil von ca. 30 % etabliert. Zukünftig soll der Werbemarkt weiteres Wachstum bringen. Alles Märkte, bei denen ich langfristig an solide Wachstumsraten glaube. Sowie auch daran, dass Amazon mit seiner Customer-First-Politik langfristig weitere Mehrwerte schaffen wird.

Im Moment wird Amazon mit einer Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. US-Dollar bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 3 erscheint die Bewertung nicht so günstig. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 32 erscheint nicht im Value-Segment. Da Amazon jedoch zuletzt um 10 % beim Umsatz und den Gewinn je Aktie im zweiten Quartal fast verdoppelt hat, bin ich überzeugt: Mittel- bis langfristig dürften deutliche Wertsteigerungen möglich sein. Vor allem, wenn dieser Aktienfavorit in einem crashenden Aktienmarkt noch günstiger werden sollte.

