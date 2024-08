Rheinmetall AG: Steigende Sicherheitsausgaben führen zu Rekordauftragsbestand!

Rheinmetall profitiert wie viele andere Schwergewichte aus dem Sicherheitssektor derzeit angesichts der sich weiter verschärfenden geopolitischen Lage. Insbesondere die Konflikte und Kriege in der Ukraine und Russland, Iran und Israel sowie China und Taiwan sind hierbei hervorzuheben. Sie tragen dazu bei, dass die Verteidigungsetats der NATO-Staaten zulegen, was sich bei Rheinmetall wiederum in einem Rekordauftragsbestand von 48,6 Mrd. Euro widerspiegelt.

Spezialist in Sicherheitsfragen

Rheinmetall ist einer der führenden Anbieter von Rüstungsgütern in Europa; dazu gehören Panzer, Munition und andere Verteidigungssysteme. Angesichts der geopolitischen Spannungen, insbesondere in der Ukraine und Israel, ist die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung und Verteidigungstechnologie stark gestiegen. Die verstärkte Verteidigungsbereitschaft vieler europäischer Länder und die steigenden Militärausgaben treiben das Geschäft von Rheinmetall an. Der Konzern ist allerdings nicht nur im Verteidigungssektor aktiv, sondern auch in der Automobilindustrie, wo das Unternehmen Komponenten und Systeme für Fahrzeuge herstellt. Diese Diversifikation bietet eine gewisse Stabilität, da das Unternehmen von zwei unterschiedlichen, aber stabilen Branchen profitiert.