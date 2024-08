Lufthansa-Flug Richtung Tokio kehrt nach Stunden nach München zurück

MÜNCHEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Lufthansa-Flug nach Tokio hat aus technischen Gründen nach München zurückkehren müssen. Die Maschine landete am Freitag nach etwa acht Stunden wieder am Münchener Flughafen, sagte ein Sprecher der Lufthansa. Grund dafür war eine Unregelmäßigkeit in der Hydraulikanzeige, hieß es weiter. Die 292 Passagiere an Bord des Airbus A350 wurden im Anschluss auf andere Flüge umgebucht.

Es habe sich um eine Landung mit Prioritätsstatus gehandelt, die üblicherweise automatisch von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht begleitet werden. Laut einem Tracking verschiedener Flugradar-Anbieter war die Maschine über dem Kaspischen Meer zwischen Kasachstan und Aserbaidschan umgekehrt. Nach einer technischen Untersuchung sei das Flugzeug am Samstag wieder im Betrieb, sagte der Sprecher. Es habe sich um eine klassische technische Unregelmäßigkeit gehandelt./osf/DP/mis