ROUNDUP: Fluggesellschaften erwarten wegen Handelskrieg etwas weniger Gewinn

NEU DELHI (dpa-AFX) - Der von den USA angezettelte Handelskrieg dürfte Fluggesellschaften in aller Welt laut ihrem Verband zwar Umsatz, aber insgesamt kaum Gewinn kosten. Für 2025 rechnet der Weltluftfahrtverband IATA jetzt mit einem branchenweiten Gewinn von 36 Milliarden US-Dollar (31,7 Mrd Euro) - immerhin elf Prozent mehr als im Vorjahr und nur 600 Millionen weniger als im Dezember prognostiziert. Die Gewinnspanne dürfte sogar etwas wachsen, wie der Verband bei seiner Generalversammlung am Montag in Neu Delhi mitteilte. Dass es nicht schlimmer kommt, liegt laut IATA-Chef Willie Walsh vor allem an dem gesunkenen Ölpreis.

So dürfte die Zahl der Fluggäste den Schätzungen zufolge zwar auf den Rekordwert von 4,99 Milliarden wachsen. Noch im Dezember hatte der Verband jedoch einen Anstieg auf 5,22 Milliarden vorausgesagt. "Die erste Hälfte des Jahres 2025 hat den Weltmärkten erhebliche Unsicherheiten beschert", sagte Walsh. Das Verbrauchervertrauen sei gesunken.

Angesichts der gesunkenen Treibstoffpreise erwartet der Verband auch billigere Flugtickets: So rechnet er im Vergleich zu 2024 mit einem Rückgang der Durchschnittserlöse um vier Prozent. Der gesamte Umsatz dürfte daher nur um gut ein Prozent auf 979 Milliarden Dollar steigen.

Andererseits profitieren Fluggesellschaften von billigerem Treibstoff: Im Vergleich zu 2024 sank der Kerosinpreis den Angaben zufolge um 13 Prozent. Dadurch müssten die Airlines 2025 mit insgesamt 236 Milliarden Dollar voraussichtlich etwa 25 Milliarden Dollar weniger für Sprit ausgeben als im Vorjahr, schreibt die IATA. Treibstoff mache bei den Fluggesellschaften damit gut ein Viertel der Betriebskosten aus.

Zuletzt mussten vor allem Fluggesellschaften in den USA ihre Gewinnprognosen senken, nachdem viele Menschen ihre Reisepläne überdacht hatten. So hat Zollstreit der USA mit weiten Teilen der Welt große Unsicherheiten ausgelöst.

In der International Air Transport Association (IATA) haben sich etwa 350 Fluggesellschaften aus aller Welt zusammengeschlossen. Ihre Mitglieder stehen den Angaben zufolge für mehr als 80 Prozent des weltweiten Luftverkehrs./stw/mne/men