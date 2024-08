ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 29 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach einem für Bayer günstigen Urteil in einem US-Glyphosat-Berufungsverfahren auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Da es nun zwei entgegengesetzte Urteile auf dieser Ebene gebe, könnte dies den Weg zum höchsten US-Gericht ebenen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das müsste dann entscheiden, ob US-Bundesrecht mit Blick auf Warnlabel auf Produkten über dem Recht der einzelnen Bundesstaaten steht. Ein für Bayer positives Urteil des höchsten US-Gerichts könnte dann ein Ende der Streitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat bedeuten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2024 / 07:41 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------