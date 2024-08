Britischer Tech-Milliardär vermisst - Yacht gesunken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Palermo (Reuters) - Der britische Software-Milliardär Mike Lynch wird nach dem Untergang einer Yacht vor der Küste von Sizilien vermisst.

Das sagte eine mit den Rettungsbemühungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Die 56 Meter lange, in Großbritannien zugelassene Luxusyacht "Bayesian" mit 22 Menschen an Bord sei am Montag kurz vor Sonnenaufgang von einem heftigen Sturm erfasst worden und im Mittelmeer gesunken, erklärte die italienische Küstenwache in der sizilianischen Metropole. Sie habe nahe des Hafens von Porticello östlich von Palermo vor Anker gelegen. Ein Insider sagte, der 59-jährige Lynch sei unter den sechs Vermissten.

Lynch gilt als der "britische Bill Gates". Er hatte seine Softwarefirma Autonomy 2011 für elf Milliarden Dollar an den US-Computerriesen Hewlett-Packard (HP) verkauft. HP hatte ihn wegen Betrugs verklagt. Mehr als ein Jahr stand er de facto unter Hausarrest, wurde aber im Juni von einer Jury in San Francisco freigesprochen. Dort hatte er sich selbst verteidigt und jedes Fehlverhalten von sich gewiesen. Vielmehr habe HP die Integration von Autonomy verpatzt. Die Amerikaner hatten den Wert des britischen Unternehmens bald nach der Übernahme um 8,8 Milliarden Dollar abgeschrieben.

Die Küstenwache erklärte, ein Passagier sei tot, die Vermissten seien Briten, Amerikaner und Kanadier. Namen nannte sie nicht. Unter den 15 Geretteten sei auch ein einjähriges Kind, acht von ihnen würden im Krankenhaus behandelt, sie seien in stabiler Verfassung. Derzeit untersuchten Taucher das Wrack, das in 49 Meter Tiefe liege.

Die Yacht gehört laut "shipspotting.com" einer Firma von Lynchs Frau Angela Bacares. Der Name des Schiffes deutet auf Lynch hin. Er hatte seine Doktorarbeit über die Bayesianische Erkenntnistheorie geschrieben, auf der auch die Software beruht, mit der er reich wurde. Die "Bayesian" war 2008 als "Salute" gebaut und 2020 überholt worden. Nach Angaben der italienischen Werft Perini ist ihr Mast mit 75 Metern der höchste Aluminium-Mast der Welt. Die Yacht hatte am Mittwoch der vergangenen Woche (14. August) den Hafen in Milazzo auf Sizilien verlassen.

