Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit Kursrutsch

Nach der längsten Gewinnserie seit 2014 startet der Dax® schwächer in die neue Woche, während Anleger gespannt auf die US-Frühindikatoren blicken, die Hinweise auf das Tempo der kommenden Zinssenkungen geben könnten.

Heute standen insbesondere Rheinmetall und hoch im Kurs, was auf geopolitische Spannungen und die anhaltende Unsicherheit in Europa zurückzuführen ist. Allerdings notierte der Wert zum Wochenstart erstmal deutlich schwächer. Grund sind die Ukraine-Hilfen. Ein Brief von Finanzminister Christian Lindner an Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock drückt auf die Stimmung. Demnach könnten vorerst keine zusätzlichen Gelder für die militärische Unterstützung der Ukraine mehr freigegeben werden. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch offen. Die Anleger nahmen diese Meldung allerdings mit Fassung und sahen den Kursrutsch, nach Liste der meistgehandelten Produkte, mehr als Einstiegmöglichkeit, als als Warnsignal.

Die Kategorie der Optionsscheine ist stark vom amerikanischen Technologiesektor dominiert. Hier verzeichnete besonders Qualcomm ein hohes Handelsvolumen. Qual­comms Modems gelten als Spitzenprodukte und sind stark in der Smartphone Branche etabliert. Trotz dieser Herausforderungen scheint Apple nun erhebliche Ressourcen in die Ent­wick­lung eigener Modems zu investieren. Apple könnte so die Lizenzgebühren an Qualcomm reduzieren, auch wenn einige Zahlungen aufgrund von Patenten weiterhin fällig sein werden. Auch wenn die Nachricht erstmal für einen Kursrutsch sorgte scheinen die Anleger ihre Meinung zum Modemhersteller nicht zu ändern. Alphabet konnte sich ebenfalls behaupten. Auf der Entwicklerkonferenz I/O 2024 hat Google neue Gemini basierte Funktionen für Google Maps vorgestellt: Entwickler können nun die KI-Funktionen von Google Maps in ihre eigenen Apps integrieren. Die Neuerung soll die Suche nach passenden Orten innerhalb verschiedener Apps vereinfachen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Silber Call HZ8BJA 13,11 28,94 USD 14,497635 USD 2,00 Open End Rheinmetall Call HD2QMN 17,56 542,00 EUR 368,202588 EUR 3,16 Open End S&P500® Put HD79BX 0,52 5549,63 Punkte 5598,308823 Punkte 97,65 Open End Rheinmetall Call HD7SS9 5,56 541,10 EUR 493,09588 EUR 9,78 Open End DAX® Call HD6GA9 7,21 18337,98 Punkte 17631,969318 Punkte 25,31 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HD5QPD 4,54 213,33 USD 190,00 USD 4,97 19.03.2025 Alphabet Call HC8DZ2 2,17 164,78 USD 158,00 USD 6,93 18.06.2025 Eli Lilly Call HD1R0C 16,88 921,55 USD 900,00 USD 5,20 17.12.2025 Qualcomm Call HD5AAU 2,68 170,71 USD 175,00 USD 5,67 17.12.2025 Amazon.com Call HC69PH 1,71 177,00 USD 170,00 USD 9,47 18.12.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD4F4H 2,38 543,70 EUR 444,833333 EUR 6 Open End Rheinmetall Long HD367G 15,63 543,70 EUR 450,102126 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HD58FZ 22,79 543,70 EUR 450,102126 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 2,92 543,70 EUR 457,714286 EUR 7 Open End DAX® Long HC01NB 0,62 18329,48 Punkte 17415,991123 Punkte 20 Open End

