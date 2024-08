BMW muss in den USA fast 721.000 Autos zurückrufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW ruft in den USA insgesamt 720.796 Fahrzeuge zurück. Bei den betroffenen Modellen könne an einer nicht ordnungsgemäß abgedichteten Steckverbindung an der Pumpe Wasser austreten und einen Kurzschluss verursachen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Rückruf der US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Händler sollen die betroffenen Modelle überprüfen und gegebenenfalls die Wasserpumpe und das entsprechende Verbindungsstück austauschen, hieß es./nas/mne/jha/