EQS-News: Shelly optimiert Managementstrukturen weiter für mehr Schlagkraft bei Wachstum und Internationalisierung

Shelly optimiert Managementstrukturen weiter für mehr Schlagkraft bei Wachstum und Internationalisierung



20.08.2024

Shelly optimiert Managementstrukturen weiter für mehr Schlagkraft bei Wachstum und Internationalisierung



Co-CEO Wolfgang Kirsch konzentriert seine Kapazitäten nach bisheriger Doppelfunktion voll auf strategische Unternehmensentwicklung, Kapitalmarktkommunikation und operative Exzellenz

Renommierter Branchenexperte Karsten Sommer wird neuer Geschäftsführer der Shelly DACH GmbH

Sofia / München, 20.August 2024 – Die Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, optimiert ihre Managementstrukturen weiter, um die Schlagkraft für Wachstum und Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten zu erhöhen. Dazu hat die Gesellschaft den ausgewiesenen Branchenexperten Karsten Sommer als Geschäftsführer für die Shelly DACH GmbH gewonnen. Nach seiner bisherigen Doppelfunktion als Geschäftsführer der Shelly DACH GmbH in Deutschland und gleichzeitig als Co-CEO der Shelly Group kann Wolfgang Kirsch damit seine Kapazitäten nun voll auf die strategische Unternehmensentwicklung, die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und die operative Exzellenz der Shelly Group konzentrieren.

Karsten Sommer ist ab sofort bei der Shelly DACH GmbH für alle Aspekte der operativen Geschäftstätigkeit sowie den strategischen Ausbau der Vertriebsstrukturen und -kanäle für das weitere Wachstum verantwortlich. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Co-CEO Wolfgang Kirsch. Karsten Sommer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im internationalen Retail-Business. Zuletzt verantwortete er bei der MediaMarktSaturn Retail Group das weltweite Private Label-Geschäft mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 500 Mio. Davor war Karsten Sommer CEO der Media Markt Landesgesellschaften in Ungarn und der Schweiz.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Karsten Sommer ist ein renommierter Experte für das internationale Retail-Business. Aus unserer gemeinsamen Zeit bei der MediaMarktSaturn Retail Group weiß ich, dass Karsten ein echtes Asset für die weitere Entwicklung der Shelly Group ist. Mit seiner Verpflichtung bringen wir diesen Bereich unseres Unternehmens auf ein neues Niveau. Wir haben inzwischen eine Unternehmensgröße und eine Wachstumsgeschwindigkeit erreicht, die es erforderlich macht, dass ein erfahrener Manager wie Karsten unserer größten Region seine ganze Aufmerksamkeit widmet. Die Retail-Erfahrung von Karsten Sommer wird uns helfen, Wachstum und Internationalisierung der Shelly Group mehr Schlagkraft zu verleihen. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit Karsten Sommer.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group ADan der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group AD 103 Cherny Vrah Bldv 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9

