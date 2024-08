Stahl- und Rohstoffwerte gefragt

Die Aktien von Minenkonzernen und Stahlherstellern profitieren am Mittwoch nach der jüngsten Schwäche von einer positiven Preisentwicklung. Vor allem die Preise für Eisenerz zogen weiter an und zeigten damit eine Gegenreaktion nach den Rückgängen der Vorwoche, hieß es am Markt. Auch die Preise für Aluminium oder Betonstahl tendierten nach oben.

Dies sorgte für Rückenwind bei Minenwerten sowie Stahlherstellern. Der gesamteuropäische Rohstoffsektor dominierte am Mittwoch die Sektorwertung mit einem Anstieg um zuletzt 0,8 Prozent. Er setzte damit seine jüngste Erholung fort. Als Eisenerzförderer fielen Rio Tinto in London positiv auf mit einem Anstieg um 1,5 Prozent.

Im Stahlbereich zeigten sich die Titel von Salzgitter von ihrer festen Seite. Sie zogen um 2,6 Prozent an und testeten ihre 21-Tage-Trendlinie. Ansonsten erholten sich Thyssenkrupp um 2,2 Prozent von ihrem vor einer Woche erreichten Rekordtief. Die Anteile von ArcelorMittal gewannen 1,3 Prozent und für jene von Voestalpine ging es in Wien um 2,8 Prozent nach oben.